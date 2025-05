Morgens oder abends? Wann sollte man im Garten am besten gießen?

Am besten gießt man seinen Garten im Sommer - sowie bereits im Frühjahr - in den frühen Morgenstunden zum Sonnenaufgang . Wer ein automatisches Bewässerungssystem hat, für den bietet sich das Gießen im Garten zwischen 3 und 4 Uhr morgens an.

Was dann jedoch passieren kann, ist, dass durch den feuchten Boden am Abend Schnecken angelockt werden. Diese können dann die Pflanzen zerfressen.

Was die Regelmäßigkeit angeht, so hängt die Häufigkeit von den herrschenden Wetterbedingungen sowie den Pflanzen ab. Generell wird empfohlen, seinen Garten alle drei bis vier Tage zu bewässern. Das gilt auch noch beziehungsweise wieder im September.

Wie viel sollte man im Garten gießen?

Vor allem die Menge ist beim Gießen bedeutend. Daher sollte lieber regelmäßig ausreichend gegossen werden anstatt ständig nur ein bisschen, denn zu wenig Wasser kann sich negativer auf die Pflanzen auswirken, als gar kein Wasser. Mit kleinen Wassermengen konditioniert man Pflanzen praktisch, sodass sie nur sehr flach Wurzeln bilden. Wenn dann einmal nicht gegossen werden sollte, fehlt ihnen dieses Wasser sofort.



Topfpflanzen können daher aus ihrem Topf genommen und in einem Wasserbehälter getränkt werden, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen. So geht man sicher, dass auch die Wurzeln in der Tiefe ausreichend mit Wasser versorgt sind.

Womit sollte man am besten seinen Garten gießen?

Am besten eignet sich abgestandenes Wasser aus der Regentonne. Im Vergleich zu Leitungswasser hat dieses einen niedrigeren pH-Wert, enthält weniger Kalk und ist somit weicher.



Zudem ist es durch die Sonnenaussetzung in Regentonne oder Gießkanne leicht erwärmt, was auf die Pflanzen nicht so strapazierend wirkt.