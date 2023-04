Rasen mähen: Uhrzeit und Tageszeit - das solltest Du beachten

Was den Zeitpunkt des Rasenmähens angeht, gibt es ein paar wenige Dinge zu beachten:

Wann man Rasen mäht, ist abhängig vom Wetter und der Jahreszeit.

Wenn es noch kalt ist, sodass morgens noch Tau auf dem Gras liegt, ist es besser, nicht gleich morgens zu mähen. Der Rasen ist dann noch feucht oder nass und wirkt sich negativ auf die Schnittqualität aus. Stattdessen sollte dann eher nachmittags bis abends gemäht werden.

Bei Hitze in Monaten der heißeren Jahreszeit eignet sich der Mittag und Nachmittag dagegen nicht. Das Grün ist durch die Hitze schon ausreichender Beanspruchung ausgesetzt. Gleichzeitig zu mähen würde es zusätzlich strapazieren. Zudem wirkt das höhere Gras als Schattenspender und verhindert eine Austrocknung. Besser ist es daher, morgens oder abends seinen Rasen zu mähen.

Die Abendstunden eignen sich dafür am besten, da man anschließend gleich den Rasen gießen kann, ohne dass das in der prallen Sonne zu Verbrennungen führt. Zudem hat der gemähte Rasen in der Nacht Zeit, sich zu regenerieren, ohne von der Sonne weiter strapaziert zu werden.

Beachte dabei jedoch die Ruhezeiten.