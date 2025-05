Kostenlos und nachhaltig: So kann man Zwiebelschale als Dünger verwenden

Für ihre naturnahen Gärten bevorzugen es viele Hobbygärtner, nachhaltig Pflanzendünger aus organischen Abfällen und Hausmitteln herzustellen. So liegt es auch nahe, Zwiebelschale als Dünger zu verwenden. Doch wie funktioniert das?

Wie kann man Dünger aus Zwiebelschalen herstellen? Was nützt er und welche Pflanzen profitieren von dem Mittel? Die passenden Antworten liefert TAG24.

Diese benötigen in der Regel zusätzliche Nährstoffe - ob zum Wachstum, zur Fruchtbildung oder zur Schädlingsabwehr. Mit organischem Dünger verzichtet man dabei auf chemische Inhaltsstoffe.

Als Grundzutat beim Kochen sind Zwiebeln in der Küche allgegenwärtig. Ihre Schale muss anschließend allerdings nicht entsorgt werden, sondern kann verwertet werden und Pflanzen im Garten zugutekommen.

Schale von Zwiebeln enthält wichtige Nährstoffe wie Kalium und Schwefel sowie kleinere Mengen an Phosphor, Kalzium, Eisen und Magnesium. Sie werden je nach Methode unterschiedlich schnell freigesetzt und für Pflanzen verfügbar gemacht.

Es ist möglich, Schalen direkt in die Erde zu geben. Allerdings zersetzen sich Zwiebelschalen nur sehr langsam. Positive Wirkungen entfalten sich daher auch erst verzögert. Sobald das Material zersetzt ist, zieht es Regenwürmer an, die den Boden auflockern und Humus produzieren. Nährstoffe werden ebenfalls verspätet freigesetzt.

Schneller verrotten Zwiebelschalen im Kompost. Wird dieser reif ins Beet eingearbeitet, sind Schalen einer Zwiebel also bereits zersetzt. Das sorgt für eine schnellere Verbesserung des Bodens und Nährstoffversorgung der jeweiligen Pflanzen.

Will man Zwiebelschalen trotz stark verzögerter Effekte direkt in den Boden arbeiten, sollte man sie zunächst zerkleinern und dann einige Zentimeter tief in der Erde verteilen.