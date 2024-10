Wie kann ich Physalis überwintern?

Ähnliche Ratgeber findest Du auch in der Rubrik " Gartenpflege ".

Fängt das Nachtschattengewächs an, gelbe Blätter zu bilden und wird es tagsüber nicht mehr wärmer als 10 Grad, darf die Pflanze ins Winterquartier umziehen.

Der Winter in Deutschland ist eindeutig zu kalt, um die Pflanze einfach im Beet stehen zu lassen.

Die Physalis (Physalis peruviana) liebt es warm und sonnig. Vielen als Andenbeere oder Kapstachelbeere bekannt, liegt ihr Ursprung in den wärmeren Gefilden Perus und Chiles.

Werden diese Tipps berücksichtigt, kann die Physalis Pflanze überwintern und in der folgenden Gartensaison neue Früchte ausbilden.

Die Wurzeln dürfen nicht austrocknen. Daher wird die Physalis in ihrem Winterquartier regelmäßig aber nicht zu oft gegossen. Eine Düngung ist nicht nötig.

Um der Physalis das Überwintern in der Wohnung zu erleichtern, sollte sie hell bei ungefähr 10 bis 15 Grad stehen. Somit ist das heimische Wohnzimmer als Quartier definitiv zu warm. Dort könnten auch Blattläuse oder die Weiße Fliege leichtes Spiel haben.

Um Physalis überwintern zu lassen, muss sie absolut gesund, also frei von Krankheiten und Schädlingen sein. Das gilt es regelmäßig auch während des Winters zu kontrollieren.

Nach der Haupternte von August bis September darf die Kapstachelbeere im Oktober oder November raus aus dem Beet. Die Pflanze wird mit einer sauberen Schere ungefähr um die Hälfte eingekürzt. Wer sie von vornherein nicht im Kübel angebaut hat, kann die Pflanze jetzt ganz einfach ausgraben und in einen Topf umpflanzen.

Physalis anbauen und ab Sommer Früchte ernten - So einfach geht's

Sie ist mehrjährig? So kann man die Dipladenia überwintern

Nach Ausbildung einiger Wurzeln dürfen die Stecklinge in eine Aussaat- oder Kräutererde umgepflanzt werden.

An einem hellen aber schattigen Standort sollten sich nach zwei bis drei Wochen Wurzeln gebildet haben. Für dieses Vorhaben eignet sich auch ein Minigewächshaus. Dabei muss aber auf eine gute Durchlüftung geachtet werden.

Physalis-Stecklinge überwintern ganz einfach in einer nährstoffarmen Kräuter- oder Aussaaterde. Anfang November wird ein Steckling mit fünf bis sieben Blättern mit einer sauberen Gartenschere von der Mutterpflanze abgeschnitten. Die Stecklinge der Kapstachelbeere einfach 14 Tage bei 18 bis 20 Grad Celsius in ein Wasserglas stellen.

Im März/April kann die Andenbeere langsam wieder an ihr Dasein im Garten oder auf dem Balkon gewöhnt werden. Der endgültige Umzug steht aber erst im Mai nach den Eisheiligen an. Dann bietet es sich an, im Beet einen Langzeitdünger auszubringen. Das kann eine Mischung aus Pferdemist, Urgesteinsmehl und Kompost sein.

Wer die Physalis im Herbst im Topf reinholt und sie hell aber nicht zu warm lagert, kann sie im nächsten Frühjahr wieder in den Garten pflanzen.