Rasen düngen: Hausmittel oder Fertigdünger? So geht es richtig!

Aus Deinen Küchenabfällen kannst Du wertvollen Kompost machen, den Du später zum Düngen verwenden kannst. © 123rf/daisydaisy

Wer seinen Rasen besonders nachhaltig pflegen möchte, der kann auf Hausmittel zurückgreifen oder Gartenabfälle zur Hilfe nehmen. Allerdings haben diese Dünger den Nachteil, dass die Bestandteile nicht so einfach nachzuweisen sind und es eventuell an wichtigen Nährstoffen fehlt.

1. Brennnesseljauche

250 g getrocknete oder 500 g frische Brennnesseln



5 Liter Wasser



Die Brennnesseln in das Wasser geben und in einem offenen Gefäß an einem warmen, dunklen Ort für zwei Wochen lagern. Die Jauche sollte täglich umgerührt werden. Bevor die Jauche als Dünger verwendet wird, muss sie mit frischem Wasser verdünnt werden. Das Mischverhältnis ist 1 zu 10, also ein Liter Jauche sollte mit 10 Litern Wasser verdünnt werden. Anschließend kann der Rasen gedüngt werden.

2. Kaffeesatz

50 g Kaffeesatz pro Quadratmeter Rasen



Kaffeesatz enthält viel Stickstoff, Eisen und Phosphor und eignet sich daher prima zum Düngen von Rasenflächen. Nach dem Verteilen sollten Gartenbesitzer ihren Rasen ausgiebig wässern, sodass der Kaffeesatz gut in die Erde einsickern kann.

3. Rasenschnitt

Regelmäßiges Mähen ohne Auffangbehälter



Auch der Rasenschnitt selbst ist besonders nährstoffreich und versorgt die Gräser mit allem, was sie brauchen. Allerdings darf der Abschnitt nicht zu lang sein, daher ist regelmäßiges Mähen besonders wichtig. Bei dieser Art zu düngen müssen sich Gartenbesitzer nicht auf dreimal im Jahr beschränken. Außerdem kann dieses einfache Mittel jederzeit zusätzlich angewendet werden. Rasenmäher-Roboter sind bei dieser Methode eine einfache Hilfe.

4. Kompost

Gesiebter Kompost



Ist der Kompost vollständig zerfallen und gesiebt, kann er als Rasendünger weiterverwendet werden. Er bietet ausreichend Nährstoffe und kann im ganzen Garten eingesetzt werden. Wichtig ist, dass nach dem Düngen gewässert wird, sodass der Kompost in die Erde sickern kann.