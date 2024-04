Erdaushub entsorgen: Wohin muss die Erde aus der Baugrube?

Die geeignete Maßnahme, um Erdaushub zu entsorgen, ist abhängig von der Menge. Entsprechend kann man die Massen selbst abtransportieren oder in verschiedenen Behältern abholen lassen.

Kleinmengen an Bodenaushub lassen sich am günstigsten auf Deponien oder einem Wertstoffhof entsorgen. Dort wird je nach Region häufig bis zu einem Kubikmeter Erde angenommen. Ein Kubikmeter ist dabei gar nicht so wenig. Eine solche Menge Erdaushub wiegt etwa eine Tonne.

Dennoch sollte man sich vorher beim jeweiligen örtlichen Abfallwirtschaftsbetrieb erkundigen, ob und wie viel Erde zu welchen Kosten angenommen wird.