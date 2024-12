Alte Glühbirnen entsorgen: Dürfen sie in den Hausmüll?

Es kommt nicht häufig vor, aber irgendwann geben alle Leuchtmittel ihren Geist auf. Will man Glühbirnen entsorgen, sollte man sich ihrer Bestandteile bewusst sein, um sachgemäß vorzugehen.

Klassische Glühbirnen kann man im Hausmüll entsorgen. © 123rf/krzysztof12

Da sie so langlebig sind, kommt es meist unerwartet: Plötzlich steht man im Dunkeln. Wer vorbereitet ist, hat vielleicht schon für Ersatz gesorgt, aber wohin mit der alten Glühbirne?

Du hast sie bisher immer im Hausmüll entsorgt oder sogar zum Altglas gebracht? Das kann falsch sein, weil eine Lampe nicht immer im Hausmüll landen darf.

Nicht sachgemäße Entsorgung kann dann sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit belasten.

Außerdem gibt es nicht die eine allgemein geltende Entsorgungsmethode für alle Leuchtmittel.

Wie kann man also alte Glühbirnen, Halogenlampen und LEDs entsorgen und was gehört in den Altglasmüll?