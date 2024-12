Mit diesen Tricks kann man Verpackungschips entsorgen

Kartons und Paketboxen werden einfach klein gefaltet und in die Blaue Tonne gepresst. Aber wie soll man vorher die kleinen Verpackungschips entsorgen, die oft darin zu finden sind?

Will man Verpackungschips entsorgen, kommt es auf das Material an. © 123RF/wakomegumi

Wer schon mal wertvolle oder zerbrechliche Ware bestellt hat, kennt sie vielleicht: die gepufften Verpackungschips. Bei diesen Flocken - auch Verpackungsflips oder Verpackungserdnüsse genannt - handelt es sich um Füllmaterial für Transportverpackungen. Sie füllen Pakete und schützen empfindliche Gegenstände.

Optisch ähneln sie dabei Erdnussflips oder haben eine S- oder 8-Form. Meist sind sie weiß, grün oder gelb.

Das Füllmaterial besteht aus Kunststoff, Zellulose oder pflanzlicher Stärke. Insbesondere Letztere ist nachhaltig und umweltfreundlich, weil sie biologisch abbaubar sowie kompostierbar ist und aus nachwachsendem Rohstoff besteht.

So effektiv sie Pakete füllen, so schnell nehmen sie Platz in der Mülltonne ein. Aber wo und wie sollte man Verpackungschips entsorgen?