Kugelschreiber wegwerfen? Viele machen diesen Fehler!

Ob ausgedient oder angesammelt - gelegentlich will man Kugelschreiber entsorgen. Dabei kann man schnell Fehler machen! Das gilt es zu beachten.

Von Nele Fischer

Obwohl man sie im digitalen Zeitalter vielleicht nicht mehr ganz so oft benutzt, sammeln sich zu Hause dennoch eine Menge Kulis an. Wie und wo kann man dann alte Kugelschreiber entsorgen? Ähnliche Artikel findest Du im Entsorgungsratgeber.

Darf man Kugelschreiber im Restmüll entsorgen?

Kugelschreiber entsorgen: Welcher Müll ist der richtige? © Bildmontage: 123RF/radarreklama, 123RF/mettus Ja, Privatpersonen sollten Kugelschreiber im Restmüll entsorgen. Dabei ist egal, aus welchem Material ein Kuli besteht - ob aus Kunststoff, Metall oder Pappe. In einzelnen Kommunen wie Münster, Friesland und Düsseldorf ist die Entsorgung auch über eine Wertstofftonne erlaubt. In der gelben Tonne sollten Kugelschreiber nicht landen, weil darin nur Verpackungen entsorgt werden. Dazu zählen sie auch dann nicht, wenn sie in Einzelteile zerlegt wurden. Dennoch ist das Zerlegen ein wichtiger Punkt der Entsorgung. Entsorgen Ratgeber Kontoauszüge entsorgen: So vermeidest Du teure Fehler! Bevor die Stifte in der Restmülltonne entsorgt werden, sollte man sie auseinanderbauen. Drehe den Stift also auf, entnimm sowohl Feder als auch Mine und wirf alle Teile getrennt in den Restmüll. So können sie vom Entsorgungsbetrieb leichter sortiert und von Metallmaterialien getrennt werden. Anders als haushaltsübliche Mengen können größere Stiftsammlungen aus Unternehmen in der Regel auf einem Wertstoffhof entsorgt werden.

Alternativen zur Entsorgung von Kulis

Aus Liebe zur Umwelt und im Sinne der Nachhaltigkeit ist es sinnvoll, alte, angesammelte Stifte aufzubrauchen, bevor man neue anschafft. Außerdem gibt es ökologisch wertvollere Alternativen zur Restmülltonne.

Will man alte Kugelschreiber entsorgen, sollte man sie vorher in ihre Einzelteile zerlegen. © 123RF/sergiodvphoto

Alte Kulis spenden

Manchmal kann man nicht gebrauchte Kugelschreiber spenden. In der Vergangenheit gab es beispielsweise Sammelstellen, die gebrauchte Stifte an entsprechende nachhaltige oder gemeinnützige Organisationen weiterleiteten. Ein Beispiel ist unter anderem "TerraCycle", wo "nicht recycelbares Material" recycelt wird. Vor der Entsorgung über den Restmüll kann man sich in der Umgebung nach einem Sammelprogramm erkundigen.

Kugelschreiber nachfüllen und wiederverwenden

Häufig kann man Kugelschreiber nachfüllen. Dank spezieller Nachfüllsysteme lassen sich die Minen ganz einfach entfernen und gegen neue austauschen, wodurch Ressourcen geschont werden.

Anstatt leere Kulis zu entsorgen, kann man ihre Minen oft austauschen. © 123RF/puhovoy

Kugelschreibermine entsorgen: Was tun mit leeren Patronen?

Ganz egal, ob mit oder ohne Tintenresten - Minen von Kugelschreibern werden ebenfalls über den Restmüll entsorgt. Denn auch sie sind kein Verpackungsmüll.