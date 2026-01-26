Vapes entsorgen leicht gemacht: Wo E-Zigaretten wirklich hingehören

Vapes richtig entsorgen: Einweg- oder Mehrweg-E-Zigarette? ➤ Erfahre bei TAG24, wo Vapes korrekt als Elektroschrott abgegeben werden.

Von Aline Neißner

Vapes müssen als Elektroschrott entsorgt werden. Einweg-Vapes und wiederaufladbare E-Zigaretten enthalten Akkus sowie elektronische Bauteile und dürfen nicht in den Hausmüll! Wie andere Gegenstände sicher vernichtet werden, erklärt der Entsorgen-Ratgeber.

Warum Vapes nicht in den Hausmüll gehören

Wie entsorgt man Vapes richtig? © Bildmontage: 123rf/splitov27, 123rf/golubovy Vapes bestehen aus mehreren Komponenten: einem Akku, einer Heizspirale, Elektronik und Liquidresten. Besonders der Lithium-Ionen-Akku stellt bei falscher Entsorgung ein Risiko dar. Wird er beschädigt oder falsch behandelt, kann es zu Bränden kommen. Darüber hinaus enthalten E-Zigaretten sowohl Schadstoffe als auch wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Entsorgen Ratgeber Warum Du Deinen alten Reisepass niemals einfach wegwerfen solltest Eine Entsorgung im hauseigenen Restmüll oder in öffentlichen Mülltonnen sowie anderweitig unsachgemäßes Wegwerfen verhindern dieses Recycling und können die Umwelt belasten. Daher werden Vapes in Deutschland gesetzlich als Elektro- und Elektronikgeräte eingestuft, die entsprechend entsorgt werden müssen.

Vapes entsorgen - Das gilt gesetzlich

Die Entsorgung von Vapes ist in Deutschland im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) geregelt. Dieses Gesetz schreibt vor, dass Elektroaltgeräte getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Händler und Händlerinnen, die Elektrogeräte verkaufen, sind zur Rücknahme verpflichtet - sowohl im stationären Handel als auch im Onlinehandel, sofern bestimmte Flächen- oder Mengenanforderungen erfüllt sind. Für Verbraucher ist die Entsorgung in der Regel kostenfrei.

Einweg-Vape vs. Mehrweg-E-Zigarette: Unterschiede bei der Entsorgung

Dieses Symbol verbietet die Entsorgung im Hausmüll. © 123rf/nortonrussellcreative Einweg-Vapes richtig entsorgen Einweg-Vapes sind vollständig integrierte Geräte. Der Akku ist fest verbaut und kann nicht ohne Weiteres entnommen werden. Deshalb gilt: Auch wenn Einweg-Vapes klein wirken, gelten sie rechtlich nicht als Batterie, sondern als komplettes Elektrokleingerät.

Einweg-Vapes dürfen nicht zerlegt oder beschädigt werden.

Die Abgabe erfolgt bei offiziellen Rücknahmestellen für Elektroschrott. Entsorgen Ratgeber Kugelschreiber wegwerfen? Viele machen diesen Fehler! Mehrweg-E-Zigaretten entsorgen Bei wiederaufladbaren E-Zigaretten kann die Entsorgung je nach Modell variieren, wobei eine getrennte Entsorgung die Wiederverwertung der Materialien verbessert. Daher gilt: Entnehmbare Akkus entsorgt man getrennt über eine Batteriesammelstelle.

Geräte ohne Akku werden als Elektroschrott abgegeben.

Liquidreste belässt man im Gerät und gibt dieses vollständig ab. Übrigens: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt klar, dass diese Elektrogeräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Wo kann man Vapes entsorgen?

Wichtig ist, dass Vapes nicht im Restmüll, Biomüll, Gelben Sack oder in Sammelbehältern für Altbatterien landen. Stattdessen können E-Zigaretten in Deutschland an mehreren Stellen korrekt entsorgt werden: kommunale Wertstoffhöfe

Elektrofachmärkte mit Rücknahmesystem

Supermärkte und Drogerien, die Elektrokleingeräte annehmen

mobile Schadstoff- oder Elektrosammlungen (kommunal unterschiedlich) Geeignete Entsorgungsstellen erfragt man sicher im jeweils zuständigen Rathaus oder sucht sie über einen Rückgabefinder im Internet.

Wichtig! Ab dem 1. Juli 2026 müssen alle Verkaufsstellen, die Einweg-E-Zigaretten verkaufen, diese kostenfrei zurücknehmen. Das gilt unabhängig von der Größe des Geschäfts - also auch für Tankstellen, Kioske und Smoke-Shopes.

FAQ: Häufige Fragen zur Entsorgung von Vapes

Kann man Vapes im Restmüll entsorgen? Nein. Aufgrund enthaltener Akkus und Elektronik dürfen Vapes nicht in den Hausmüll. Sind Einweg-Vapes Elektroschrott? Ja, Einweg-Vapes gelten als Elektroaltgeräte und müssen entsprechend entsorgt werden. Was passiert mit den Akkus von Vapes? Die Akkus werden recycelt, um Rohstoffe zurückzugewinnen und Umweltbelastungen zu reduzieren. Kann man Vapes im Supermarkt abgeben? Viele Supermärkte nehmen Elektrokleingeräte zurück, wenn sie entsprechende Sammelstellen haben.