Restmüll, Wertstoffhof oder Altkleidersammlung? Wie werden alte Kissen richtig entsorgt?

Alle paar Jahre sollte man sein Kopfkissen wechseln. Anschließend stellt sich die Frage, wie man das alte Kissen entsorgen kann. TAG24 erklärt, was zu beachten ist.

In diesem Artikel erfährst Du alles, was Du wissen musst, wenn Du alte Kissen entsorgen möchtest.

Kann man alte Kopfkissen einfach im Hausmüll und in der Altkleidersammlung entsorgen oder muss man sie auf den Wertstoffhof bringen?

Kopfkissen sind täglich in Gebrauch. Um einem schlechten Schlaf oder Ungeziefer vorzubeugen, ist es ratsam, sie regelmäßig zu überprüfen.

Ein altes Kissen gehört in den Restmüll.

Handelsübliche Kopfkissen sind meist mit synthetischen Füllungen wie Mikrofaser, Polyester oder Hohlfaser gefüllt. Diese Stoffe kann man in geringen Mengen im Restmüll entsorgen.

Natürliche Füllungen kann man über den Biomüll oder Kompost entsorgen, sofern sie rein und frei von Chemikalien sind. Der Bezug gehört in den Restmüll.

Dass sie sich perfekt an Kopf und Nacken anpassen, macht Schaumstoffkissen recht beliebt. Es gibt verschiedene Varianten wie Kissen mit Viscoschaum/Memoryfoam oder mit Kaltschaum.

Kann man alte Kopfkissen einfach in den Müll werfen? Das ist nicht immer die beste Idee, aber worauf muss man dabei achten?

Sind Kissen sauber und noch gut erhalten, kann man sie in die Altkleidersammlung geben. Man sollte jedoch die Hinweise auf den Containern beachten. So erfährt man, ob die Spende von Kissen gewünscht ist.

Gut erhaltene Kissen kann man auch an gemeinnützige Organisationen und Tierheime spenden. Man sollte sich jedoch vorab auf den Webseiten der jeweiligen Organisation informieren, ob Kissen überhaupt gebraucht und aktuell angenommen werden.

Alte, verunreinigte oder kaputte Kissen gehören in den Restmüll. Wer große oder viele Kissen entsorgen will, sollte das über den Sperrmüll tun. Auch Couchkissen und Ähnliches sind meist zu groß für den Hausmüll, weshalb sie in den Sperrmüll gehören.

Man kann Kissen oft auch auf einem Wertstoffhof entsorgen, sollte sich aber vorab informieren, welche Materialien der jeweilige Hof annimmt.