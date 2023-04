Flugrost von Auto, Besteck und Co. zu entfernen, geht mit diesen Tipps leicht

Der sogenannte Flugrost bildet sich jedoch auch an anderen Fahrzeugen und sogar an eigentlich rostfreiem Besteck.

3. Zitrone: Um den Flugrost zu entfernen, sollte man betroffenes Besteck mit einem in Zitronensaft getauchten Tuch oder einer halbierten Zitrone abreiben. Auch das Einweichen in Zitronensaft kann den Flugrost lösen. Da die Wirkung von Zitrone jedoch zu Schäden am Material führen kann, solltest Du das Besteck anschließend gründlich spülen und generell behutsam vorgehen.

1. Cola: Die in Cola enthaltene Phosphorsäure löst den Flugrost vom Besteck. Entweder legst Du das Besteck einige Zeit in Cola ein, oder Du tauchst ein Stück geknüllte Alufolie in die Cola und reibst den Rost damit weg. Sei bei der Anwendung von Cola jedoch vorsichtig, denn das süße Getränk wirkt ätzend und könnte das Material (z. B. vom Griff) dauerhaft schädigen.

Den Flugrost am Auto solltest Du nur selbst entfernen, wenn sich dieser noch nicht sehr stark gebildet und ausgebreitet hat. Anderenfalls wird der Schaden am Lack lediglich verschlimmert. Auch große Flächen und besonders empfindliche Oberflächen sollten besser in der Autowerkstatt professionell behandelt und gereinigt werden.

Ist das Auto generell dreckig, sollte es vorher gewaschen und gut getrocknet werden, denn sonst erreicht der Reiniger den Flugrost nicht. Bei der Anwendung von Hausmitteln und Reinigern am Auto ist es wichtig, diese erst an einer unauffälligen Stelle auszuprobieren, um zu testen, ob mögliche Schäden durch chemische Reaktionen oder Ähnliches auf der Oberfläche entstehen können.

1. Cola: Am besten funktioniert es, Flugrost am Auto mit Cola zu entfernen, wenn Du eine Kugel aus Alufolie in die Cola tauchst und damit vorsichtig über die betreffende Stelle streichst - am besten in kreisenden Bewegungen.

2. Zitrone: Halbiere eine Zitrone oder gebe Zitronensaft auf ein weiches Tuch und streiche damit über den Flugrost, bis sich dieser ablöst. Die Stelle anschließend unbedingt nachspülen und trocknen.

3. Essig: Etwas Essig auf ein weiches Pad geben und die Stelle damit behandeln. Hat sich der Flugrost gelöst, kann mit etwas Öl oder einer anderen Versiegelung nachgewischt werden.

4. Alufolie: Verchromte Teile am Auto oder auch die Speichen von Fahrrädern mit Alufolie abzureiben, kann den Flugrost entfernen.

5. Zahnpasta: Bei härteren Verkrustungen kann fluorhaltige Zahnpasta zum Einsatz kommen. Die Zahncreme auf den Flugrost geben und für etwa 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich abspülen. Diese Methode eignet sich nicht für sehr empfindliche Stellen, denn sie greift die Oberfläche an und kann den Autolack auch abschleifen.