Frisch gewaschene Bettwäsche stinkt im Schrank: Warum ist das so?

Unangenehmer Mief statt frischem Duft? Darum stinkt Bettwäsche auch gewaschen im Schrank. © Fotomontage: 123RF/liudmilachernetska, 123RF/milkos

Gehörst Du auch zu den Leuten, für die es kaum größere Alltagserfolge und -freuden gibt, als frisch geduscht in ein neu bezogenes Bett zu fallen?

Zieht man jedoch ein paar Bezüge aus dem Schrank und die Bettwäsche riecht muffig, dann legt sich die Vorfreude auf ein frisch duftendes Bett ganz schnell wieder.

In diesem Mief findet man schließlich nicht den ersehnten Komfort. Um dem entgegenzuwirken ist eine Frage entscheidend: Wo kommt der muffige Geruch plötzlich her? Nach dem Waschen hatten Bettlaken und Co. doch noch total frisch gerochen.

Warum stinkt die Bettwäsche im Schrank? Wie kann man den Geruch loswerden und ihn nicht wieder entstehen lassen? Hier gibt's die Antworten.