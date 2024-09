Darauf sollte man dringend achten, wenn eine Batterie ausgelaufen ist

Was man tun sollte, wenn eine Batterie ausgelaufen ist, ob es gefährlich ist und ob man das Auslaufen verhindern kann, erfährst Du nun.

An der Luft kann der Elektrolyt kristallisieren. Dass eine Batterie ausgelaufen ist, macht sich daher durch weißes Pulver oder kleine Kristalle als Rückstände der Flüssigkeit bemerkbar.

In Batterien und Akkus sorgen Elektrolyte (entweder flüssig oder fest) dafür, dass elektrische Ionen vom Minus- zum Pluspol gelangen. Solche leitfähigen Flüssigkeiten sind Laugen, Säuren und bestimmte Salzverbindungen.

Da es sich bei der Flüssigkeit in Batterien um Säuren und Laugen handelt, können ausgelaufene Batterien gefährlich sein. Entscheidend ist dabei die Art der Batterie und die Konzentration der Säuren in der Flüssigkeit.

Das Batteriefach und die Kontakte können ebenfalls mit einem Alkoholreiniger oder einer Mischung aus Wasser und etwas Essig und mithilfe eines Wattestäbchens gereinigt werden. Lasse das Mittel am besten kurz einwirken, bevor Du mit feuchtem Tuch erneut nachwischst.

Mit einem angefeuchteten Tuch wird nun durch das Fach gewischt. Nass darf das Tuch allerdings nicht sein, sodass kein Wasser an die Elektronik gelangt.

Entnehme die Batterien also dem Fach und lege sie in einen Plastikbeutel oder einen Behälter.

Am besten werden zum Umgang mit der ausgelaufenen Batterie Einweghandschuhe getragen.

Die Stoffe in den Batterien sind nicht nur für uns und unsere Haut potenziell gefährlich, sondern auch schädlich für die Umwelt. Sie gelangen in den Boden, gehen ins Grundwasser und schaden der Tierwelt.

Abgesehen von der gefährlichen Wirkung auf die Umwelt enthalten die Batterien außerdem Wertstoffe (unter anderem Aluminium, Eisen, Lithium, Silber und Zink), die recycelt werden können.

Daher ist die richtige Entsorgung von Bedeutung. Dementsprechend gehören sie nicht in den Hausmüll - unabhängig, ob intakt oder ausgelaufen -, sondern in eine geeignete Batteriesammelbox, die in den meisten Supermärkten und Drogerien zu finden ist.

Hochleistungs- und Lithiumbatterien sollten vor dem Entsorgen abgeklebt werden, sodass kein Kurzschluss beim Kontakt mit anderen Batterien entstehen kann.

Mehr Informationen zum Thema findest Du außerdem im Ratgeber zur Batterieentsorgung.