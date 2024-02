Kurzschlussgefahr? So lassen sich Steckdosen sicher reinigen

Waren die Steckdosen in der Küche schon immer so vergilbt, staubig und unansehnlich? Wer sich das fragt, sollte seine Steckdosen reinigen. Mit den folgenden Tipps klappt das einfach und sicher.

Man sollte Steckdosen reinigen, weil eine dicke Staubschicht die Sicherheit gefährden kann. © 123RF/nsdefender

Kleine Ecken und Nischen - unscheinbar, versteckt oder ungenutzt - werden beim Hausputz häufig vernachlässigt. Doch nur weil sie nicht aktiv in Benutzung sind, heißt das nicht, dass sie nicht verschmutzen.

Vor allem im feuchten Bad und in der Küche lagert sich Staub schnell in Steckdosen ab und setzt sich dort fest. Gerade Steckdosen in der Nähe eines Herdes sind nicht selten durch Fett- und Staubablagerungen verklebt.

Das macht das Gehäuse nicht nur unansehnlich, bei großen Mengen besteht sogar ein etwas erhöhtes Risiko für einen Kurzschluss.

Daher ist es sinnvoll, die Steckdosen gelegentlich zu reinigen. Aber Vorsicht: Geht man dabei unbedacht vor, ist das nicht ganz ungefährlich.

Wie man Steckdosen reinigen sollte, erfährst Du im Folgenden von TAG24.