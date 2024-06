BH waschen: Mit diesen Tipps geht der Büstenhalter beim Waschen nicht kaputt

Büstenhalter kann man mit der Hand oder in der Waschmaschine reinigen. Die Hinweise auf dem Produktetikett verraten, für welche Wäsche ein BH geeignet ist. Am schonendsten und somit am besten ist es, einen BH mit der Hand zu waschen.

1. Schritt: Die Büstenhalter nach Farbe sortieren und nur gleichfarbige Kleidungsstücke zusammen waschen.

2. Schritt: Am besten ist es, wenn man die Büstenhalter in ein Wäschenetz, in einen Wäschesack oder in einen Kopfkissenbezug legt. So schützt man BH, andere Wäsche und die Waschmaschine vor Schäden.

3. Schritt: Wer Büstenhalter in der Waschmaschine waschen möchte, sollte nur Feinwaschmittel oder Waschmittel für empfindliche Kleidung verwenden. Das Waschprogramm sollte eine möglichst geringe Umdrehungszahl und eine Waschtemperatur von 30 bis maximal 40 Grad haben.

4. Schritt: Nach dem Waschen sollte man die Büstenhalter aus dem Wäschenetz nehmen und liegend trocknen lassen. Dessous und Büstenhalter sind ungeeignet für einen Wäschetrockner.