Dreckige oder neue Socken waschen: Bei so viel Grad werden sie sauber

Wer seine Socken waschen will, der muss vor allem auf Material und Farbe achten, um keine Fehler zu machen. Mit dem richtigen Waschmittel und der richtigen Waschtemperatur werden schmutzige Strümpfe wieder schön sauber.

Wie man so wäscht, dass Socken dabei nicht verfärben oder kaputtgehen, erklärt TAG24 im Folgenden.

Aber wie werden sie wieder richtig sauber, ohne dass man ihre Fasern strapaziert? Einfach die Waschhinweise zu befolgen, klappt in der Regel nicht, weil Socken selbst oft kein Pflegeetikett haben. Deswegen ist es wichtig, generelle Empfehlungen für richtiges Waschen von Socken zu kennen.

Im Alltag müssen Socken einiges aushalten. Sie kommen mit Schweiß und Schmutz in Kontakt und werden oft den ganzen Tag getragen. Kein Wunder also, dass sie zu den Kleidungsstücken gehören, die abends gern mal müffeln. Spätestens dann sollte man seine Socken waschen.

Socken auf links drehen

Bevor man Socken in einer Waschmaschine wäscht, sollte man sie immer auf links drehen. So können Hautreste von Füßen leichter herausgewaschen werden. Gleichzeitig werden Fasern farbiger oder gemusterter Strümpfe geschont.

Nach Farbe sortieren

Um Verfärbungen zu verhindern, sollte man bunte Sockenpaare nicht mit heller Wäsche zusammen waschen. Will man helle oder weiße Socken waschen, sollten keine dunklen oder schwarzen Kleidungsstücke mit in die Waschmaschine.

Wäschesack benutzen

Wäscht man Sockenpaare in einem Wäschesack oder -netz, hat das zwei Vorteile. Erstens kann so keine einzelne Socke in der Waschmaschine verloren gehen und zweitens schont es die Fasern.

Material von Socken beachten

Weil verschiedene Materialien unterschiedlich hohe Waschtemperaturen vertragen, sollte man Socken auch danach sortieren. Polyester hält z. B. höhere Gradzahlen aus als Wollsocken oder Feinstrümpfe.