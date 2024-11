Funktioniert Essig als Weichspüler oder ist das totaler Quatsch?

Weitere Fakten zu Wäsche und Co. gibt's im Reinigungsratgeber .

Ist es wirklich sinnvoll, Essig als Weichspüler einzusetzen? © Fotomontage: 123RF/alenaloginova, TAG24/MN

Experten des Bundes für Umwelt und Naturschutz warnen davor, Essig als Weichspüler einzusetzen. Bei zu hoher Konzentration kann der beliebte Haushaltshelfer Waschmaschine und Kleidung beschädigen.

Schaden an der Waschmaschine

Setzt man Essigessenz oder Haushaltsessig mit mehr als fünfprozentiger Konzentration ein, riskiert man Korrosion und Schäden an Gummidichtungen, Schläuchen und Kunststoffteilen. Im schlimmsten Fall endet das mit einem Wasserschaden und den braucht wirklich niemand.

Schaden an Kleidung

Manche Fasern können durch Kontakt mit Essig in ihrer Struktur verändert oder sogar zerstört werden. Das kann vor allem bei synthetischer Wäsche passieren. Will man so ein Risiko vermeiden, lässt man besser die Finger von Essig als Weichspüler. Ein Blick auf das jeweilige Waschetikett ist auf jeden Fall ratsam.

Gibt es dennoch Situationen oder Möglichkeiten, Essig statt Weichspüler zu verwenden?