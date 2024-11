So kann man Pilling entfernen: Schluss mit lästigen Fusseln

Wenn Du auf diesem Artikel gelandet bist, kennst Du es wahrscheinlich: Nach der Wäsche kommen Pullover und Co. mit kleinen Fusseln und Knötchen aus der Maschine. Wie kann man dieses Pilling entfernen?

Haben Klamotten solche Fusseln nach dem Waschen, muss man Pilling entfernen. © 123RF/photohampster

Kleine hartnäckige Fusseln, die sich über Wollpullover, Strickjacken und Co. streuen, lassen Kleidung unschön aussehen und rau wirken.

Dabei handelt es sich um das sogenannte Pilling - Fasern in Stoffen lösen sich, verfilzen und äußern sich in kleinen Knötchen und Fusseln an der Stoffoberfläche.

Der Effekt des Pillings wird durch thermische Belastung in Waschmaschine oder Trockner sowie durch mechanische Reibung verursacht.

Solche Fusseln entstehen also beim Waschen, aber auch beim Tragen des Kleidungsstücks, beispielsweise durch die Reibung von Riemen und beim Tragen von Rucksäcken und Taschen.

Besonders anfällig für Pilling sind natürliche Fasern (Baumwolle und Wolle), aber auch kurzfaserige und synthetische Fleece- und Strickstoffe. Qualität und Herstellungsweise eines Textils spielen auch eine Rolle.

Fallen einem diese Faserkügelchen ins Auge, ist es oft verlockend, die lästigen Fusseln abzuzupfen. Aber ist das sinnvoll? TAG24 verrät, wie man die Fusseln entfernen und vorbeugen kann.