Ist Dein kuscheliger Wollpullover eingelaufen? So lässt er sich retten

Einmal nicht aufgepasst und den Wollpullover zu heiß gewaschen und schon hat man seinen Lieblingspulli plötzlich in Kindergröße. Aber keine Sorge: Etwas Hoffnung besteht noch. Denn mit etwas Glück und einigen Tricks lässt sich der eingelaufene Pullover retten.

Schritt 3: Ziehe ihn vorsichtig in Länge, Breite und Schräge lang. Befestige ihn gegebenenfalls mit etwas Schwerem am Bund.

Schritt 4: Lege ihn nun wieder glatt auf ein Handtuch, um ihn - wie oben bereits erwähnt - in die Länge zu ziehen und trocknen zu lassen.

Schritt 3: Lege ihn anschließend in ein Handtuch und drücke vorsichtig überschüssiges Wasser aus der Wolle. Wringe ihn aber nicht aus!

Schritt 1: Gib dazu einen Teil Essig in etwa drei Teile Wasser.

Schritt 5: Lege ihn dann, wie oben bereits erklärt, glatt hin, ziehe ihn vorsichtig in die Länge und lasse ihn trocknen.

Schritt 4: Drücke ihn in einem Handtuch vorsichtig aus.

Schritt 3: Lasse den eingelaufenen Wollpullover mindestens eine Stunde in der Lösung oder sogar über Nacht einwirken.

Schritt 2: Entleere sie großzügig in einem großen Behälter voller Wasser.

Seide waschen leicht gemacht: So bleibt sie glänzend und geschmeidig

Handtücher richtig waschen: Alle Infos zu Gradzahl und Co.

Schritt 4: Lege ihn - wie bereits erwähnt - glatt auf ein Handtuch, ziehe ihn vorsichtig in die Länge und lasse ihn - gegebenenfalls fixiert - trocknen.

Schritt 2: Lasse den eingelaufenen Wollpullover mindestens 30 Minuten lang in der Lösung einweichen.

Schritt 1: Gib dazu etwa zwei Esslöffel Glycerin, den man in der Apotheke erhält, in einen Eimer voller Wasser.

Das Wichtigste zuerst: Gehe immer sicher, dass Du den Wollpullover nicht zu heiß wäschst. Häufig können selbst 30 Grad in Kombination mit der Bewegung in der Waschmaschine den Wollpullover einlaufen lassen. Man sollte sich daher unbedingt an die Angaben auf dem Pflegeetikett halten.

Zudem sollte das Kleidungsstück nicht zu stark geschleudert werden. Ist die Maschinenwäsche erlaubt, verwende ein spezielles Wollwasch-, Fein- oder Schonprogramm.

Ebenfalls ungeeignet für Wollstücke ist ein Wäschetrockner. Trockne Wollkleidung daher am besten an der Luft, nachdem das überschüssige Wasser vorher mithilfe eines Handtuches vorsichtig entfernt wurde.