Spülmittel selber machen - die nachhaltige Alternative

Nachhaltige Alternativen werden aktuell in vielen Lebensbereichen gesucht. Auch im Haushalt wird der Fokus immer mehr darauf gelegt, die Natur nicht durch Chemikalien zu belasten. Leider sind in vielen Sorten des handelsüblichen "Spülis" viele umweltbelastende Stoffe enthalten. Darum am besten: das Spülmittel selber machen.