Gründlich und regelmäßig: So sollte man seine Trinkflasche reinigen

Weitere Tipps für keimfreie Geräte, Utensilien und Co. findest Du im Reinigungsratgeber .

Neben Keimen und Bakterien können zudem Schimmelpilze für einen schlechten Geruch sorgen. Wenn es schon so weit ist oder um es schon vorab zu verhindern, muss man sich eine Frage stellen: Wie bekommt man eine Flasche von innen sauber?

Diese sind in der Regel nicht gefährlich, vermehren sich aber schnell, wenn die Flasche nicht ausgespült und gereinigt wird. Dadurch legt sich ein etwas schleimiger Biofilm aus Mikroorganismen über das Material.

War doch nur Wasser drin? Auch das ist keine Ausrede. Bakterien bilden sich nicht nur in Getränkeresten, sondern es handelt sich um Bakterien, die wir bereits im Mund und Speichel haben.

Eigene Mehrwegwasserflaschen sind nachhaltiger und günstiger als sich ständig neue Getränke in Plastikflaschen im Geschäft zu kaufen. Ein Nachteil gegenüber einmalig genutzten Plastikflaschen ist jedoch, dass sie schnell zur Keimschleuder werden, wenn sie nicht gewaschen werden.

Für die gründliche Reinigung von Wasserflaschen sind einige Reinigungsmittel möglich. Neben speziellen Reinigungstabletten für Trinkflaschen eignen sich auch Gebissreiniger.

1. Schritt: Löse einen Tab in der Flasche mit warmem Wasser auf.

2. Schritt: Verschließe die Flasche fest und schüttle sie etwas.

3. Schritt: Lasse das Mittel dann einige Zeit einwirken.

4. Schritt: Spüle die Trinkflasche mit klarem Wasser gründlich aus.

Alternativ können Geschirrspültabs sowie -pulver ebenso auf diese Weise angewendet werden.

Will man eine Aluminium- oder Plastikflasche so reinigen, sollte man dabei keine Flaschenbürste benutzen. Wegen des Salzes in Reinigungstabletten könnte das weiche Material beschädigt werden.