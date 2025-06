Mehlkäfer im Vorratsschrank? So wirst Du die Schädlinge schnell und gründlich los

Der längliche Körper des Mehlkäfers ist von Längsrillen gekennzeichnet. © 123rf.com/Isselee

Mehlkäfer (lat.: Tenebrio molitor) sind weltweit verbreitet, treten aber am häufigsten in den Sommermonaten in Erscheinung. Zwar gibt es sie auch im Kompost oder in Vogelnestern, doch meist gelangen die Schädlinge durch befallene Lebensmittel ins Haus.

Die dunkelbraun bis schwarzen Käfer wollen den Vorräten an den Kragen und werden deshalb als Vorratsschädlinge bezeichnet. Dabei steht nicht nur Mehl auf ihrem Speiseplan. Auch andere Getreideprodukte sind häufig von einem Befall betroffen.

Lese in diesem Ratgeber, wie Du Mehlkäfer und deren Larven erkennst und was bei einem Befall zu tun ist.