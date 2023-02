Tierschutzhunde: Was Du vor der Adoption beachten solltest

Einen Hund in Not zu retten, schützt immer zwei Leben! Doch bevor Du einen Tierschutzhund adoptierst, solltest Du einige Dinge wissen.

Bei der Adoption eines Hundes aus dem Tierheim gibt es einige Dinge zu beachten. Was kennt der Hund? Braucht er eventuell mehr Zeit, um in seinem neuen Zuhause anzukommen? Habe ich diese Zeit und Geduld?

Abgesehen davon solltest Du in der Lage sein, dem Hund ein sicheres, artgerechtes und liebevolles Zuhause zu bieten.

Außerdem musst Du im Hinterkopf behalten, dass der Hund eventuell schlechte Erfahrungen mit Autos, Menschen oder bestimmten Gegenständen gemacht hat, die in seinem neuen Zuhause ebenfalls Angst auslösen können.

Versuche, Deinen Hund langsam an den Alltag heranzuführen und nimm Dir am besten ein bis zwei Wochen frei.

Jedes Dir so bekannte Knacken der Holzdielen, die Geräusche der Spülmaschine oder die der Toilettenspülung sind für die Fellnase unbekannt und können ihr einen Schrecken einjagen.

Egal, ob Du einen Hund aus dem Tierschutz adoptierst oder einen vom Züchter übernimmst, Du brauchst Geduld . Besonders bei Hunden aus dem Tierschutz musst Du bedenken, dass diese das Leben in einer Wohnung, geschweige denn das Zusammenleben mit einem Menschen, nicht kennen.

Konzentriere Dich auf kleine Schritte. Auf Deinen Hund prasseln besonders in den ersten Tagen und Wochen unglaublich viele neue und ungewohnte Eindrücke ein.

Gewöhne ihn langsam an den gemeinsamen Alltag und versuche, ihm in ungewohnten Situationen Sicherheit zu bieten. So stärkst Du die Verbindung zu Deinem Vierbeiner und baust Vertrauen auf.

Hast Du das Vertrauen einmal gewonnen, wirst Du merken, dass neue Situationen für Deinen Hund einfacher zu bewältigen sind. Wichtig ist, dass Ihr gemeinsam durch diese geht.