Muss man seinen Hund chippen lassen?

Einen Hund chippen zu lassen kann in vielen Situationen hilfreich sein. Welche Vorteile der Chip mit sich bringt und was er kostet, verrät TAG24.

Tatsächlich ist der kleine Mikrochip jedoch in vielen Lebenslagen eine Bereicherung für Tier und Besitzer. Die auf solchen Chips gespeicherten Informationen können dabei helfen, dass der Hund eindeutig identifiziert und sein Halter ausfindig gemacht werden kann.

Tut das dem Hund nicht weh? Diese Frage stellen sich viele Hundebesitzer, sobald es um das Thema Mikrochip geht. Dabei ist der Transponder gerade einmal so groß wie ein Reiskorn.

Oftmals werden Hundewelpen vom Züchter bereits gechippt abgegeben. Falls dies nicht der Fall sein sollte oder man sich unsicher ist, ob der Hund bereits gechippt wurde, wendet man sich einfach an einen Tierarzt.

Es wird empfohlen, den Hund bereits im Welpenalter chippen zu lassen. Die Haut ist in den ersten Monaten noch dünn und elastisch, sodass der Hund den Eingriff kaum spürt. Der Schmerz der Behandlung gleicht dem einer Impfung.

Natürlich besitzt jedes Lebewesen unterschiedliches Schmerzempfinden, jedoch ist der einmalige Eingriff beim Tierarzt meist schnell wieder vergessen.

Je nachdem in welchem Bundesland man lebt, sollte die herrschende Mikrochip-Pflicht bis zu einem gewissen Alter des Hundes umgesetzt werden. So müssen Welpen in Hamburg beispielsweise ab dem 3. Lebensmonat gechippt sein.