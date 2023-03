Kastration beim Hund: Solltest Du Deinen Hund kastrieren?

Die Kastration vom Hund gehört mittlerweile zum medizinischen Standard. Die Frage, ob der eigene Hund kastriert werden muss, kann Hundebesitzer ziemlich ins Grübeln bringen und das nicht ohne Grund, denn der Eingriff sollte in jedem Fall gut überlegt sein.

Aber ganz so leicht und effektiv, wie es vielleicht scheint, ist diese Operation dann doch nicht.

Hunde, die aggressiv oder ungehorsam sind, jede Stelle markieren, ständig weglaufen, in der Gegenwart einer läufigen Hündin nichts mehr fressen oder allem aufreiten, können für ihre Halter eine echte Belastung sein.

Es ist auch wichtig, sich zu den Verordnungen des jeweiligen deutschen Bundeslandes zu informieren. In einigen Bundesländern ist es Pflicht, Listenhunde und verhaltensauffällige Hunde mit Gefahrenpotenzial kastrieren zu lassen.

Fraglich ist, ob sich ein einfacher Familienhund in geordneten Verhältnissen wirklich unkontrolliert vermehren wird. Ebenso zu hinterfragen ist es, in welcher Form die Entnahme eines Organs, das vielleicht irgendwann erkranken könnte, wirklich tiermedizinisch notwendig ist.

In Deutschland ist es nach § 6 Tierschutzgesetz verboten, Organe von Wirbeltieren zu entnehmen oder zu zerstören. Es gibt jedoch Ausnahmen von diesem Verbot. Erlaubt ist Kastration, wenn sie unkontrollierte Vermehrung verhindert oder tiermedizinisch notwendig ist.

Im Zweifel solltest Du Dich in einer Tierarztpraxis oder mehreren beraten lassen, ob und wann eine Kastration Deines Hundes sinnvoll ist. Auch Hundetrainer beraten zur Notwendigkeit und Zeitpunkt einer Kastration.

Theoretisch können Hunde in jedem Alter kastriert werden. Dennoch ist es wichtig, mindestens zu warten, bis die Pubertät, das Knochenwachstum und wichtige Entwicklungsschritte des Hundes abgeschlossen sind.

Wie viel eine Kastration kostet, hängt vom Geschlecht, dem Gewicht und der Größe des Hundes ab. Auch die Art und Menge des Narkosemittels sowie Medikamente, Verbandsmaterialien und die erforderlichen Nachuntersuchungen sind für den Preis der Kastration relevant.

Was alles abgerechnet werden darf, steht in der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT). Darin ist ebenfalls ein Gebührenrahmen festgelegt.

Da der Grundsatz für den Zeitaufwand und Weiteres stark variieren können, lässt sich keine allgemeingültige Aussage, sondern nur eine grobe Schätzung der Kosten für eine Kastration treffen.

Geschätzte Kosten für eine Kastration beim Hund:

Rüde: bis zu 400 Euro

bis zu 400 Euro Hündin: bis zu 600 Euro

Hundehalter sollten vorab den Gebührensatz und die Zusatzkosten klären. Es empfiehlt sich, Beratungen von verschiedenen Tierarztpraxen oder Tierkliniken in Anspruch zu nehmen, Preisvorschläge einzuholen und diese zu vergleichen.

Die preislichen Unterschiede sind zum Teil sehr groß, weshalb es sich finanziell sehr lohnen kann, etwas Zeit in die Recherche zu investieren.