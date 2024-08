Schwangerschaft bei Hunden: So kurz sind sie trächtig

Die Schwangerschaft bei Hunden ist deutlich kürzer als die der Menschen. © 123rf/laurashop

Hunde leben leider nicht so lange wie Menschen. Auch deshalb sind sie bedeutend kürzer trächtig. Die spannende Frage, "Wie lange sind Hunde schwanger?", kann ziemlich genau beantwortet werden: durchschnittlich 63 Tage.

Da der Tag der Deckung nicht zwangsläufig der Tag der Befruchtung ist, variiert die Trächtigkeitsdauer zwischen 58 und 72 Tagen.

Das liegt daran, dass die Spermien des Rüden bis zu zehn Tage in der Gebärmutter der Hündin am Leben bleiben. Nachdem sich alle baldigen Hundebabys ihren Weg in die Eizelle gebahnt haben, beginnt die eigentliche Schwangerschaft der Hündin - rund zwei Monate faszinierender Biochemie.

Eine Trächtigkeit von neun Wochen mag sehr kurz klingen, aber eine Hundeschwangerschaft ist für jede Hündin eine ganz besondere Zeit. Ähnlich wie Menschen machen die weiblichen Fellnasen Hormonschwankungen, wechselnden Appetit und einschneidende körperliche Veränderungen durch.

Wie man eine Schwangerschaft beim Hund feststellt, ab wann eine Hündin überhaupt trächtig werden kann und wie sich die Welpen im Mutterleib entwickeln, erfahrt Ihr jetzt.