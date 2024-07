Einmal, zweimal oder nach Bedarf? Wie oft soll man einen Hund am Tag füttern?

Ist der Hund klein oder groß, agil oder gemütlich, ein Genießer oder ein Schlinger? All diese (rassetypischen) Merkmale sind mitentscheidend, ob Hunde nur einmal täglich oder doch lieber zweimal am Tag gefüttert werden sollten.

Die Gefahr bei einer zweimaligen Fütterung besteht grundsätzlich in der Überfütterung. Denn die benötigte Gesamtmenge des Futters sollte in diesem Fall penibel portioniert werden. Andernfalls wird die aufgenommene Kalorienzufuhr derart erhöht, dass es schnell zu Übergewicht des Hundes kommen kann.

Labrador Retriever und Golden Retriever führen die Liste der schlingenden Hunderassen an. Damit ihr Magen-Darm-Trakt nicht unnötig stark belastet wird, sollten schlingende Hunde zweimal am Tag Futter erhalten. Schließlich wird das Futter in kürzester Zeit nahezu unzerkaut heruntergeschluckt, was eine enorme Arbeit für den Körper bedeutet.