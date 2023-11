39 Grad Körpertemperatur beim Hund: Ist das normal oder schon Fieber?

Hunde besitzen eine höhere Körpertemperatur als Menschen. Zeigt das Fieberthermometer einen Wert über 37 Grad an, spricht man beim Menschen bereits von erhöhter Temperatur. Die normale Körpertemperatur beim Hund variiert jedoch zwischen 37,5 und 39 Grad.

Im Laufe des Tages kann sich die Körpertemperatur des Hundes zudem verändern. So ist der Wert am Morgen in der Regel am niedrigsten.

Je nachdem, wie viel sich der Hund bewegt und wie warm es im Zimmer oder draußen ist, kann seine natürliche Körpertemperatur aber auch ansteigen.