Hundefutter-Check: Diese Hundeernährung hält gesund!

Beim Thema Hundefutter spalten sich die Gemüter. Von kohlenhydratarm über Barfen bis hin zu veganer Hundeernährung hat jeder Besitzer eine andere Vorstellung, was gut für sein Tier ist. Wie man gutes Hundefutter erkennt und worauf man beim Thema Hundeernährung achten sollte, erklärt dieser Beitrag.

Hinzu kommen individuelle Eigenschaften des Hundes wie Vorerkrankungen oder Futtervorlieben. Ein Hund hasst Trockenfutter und möchte am liebsten nur Leckerlis fressen? Oder verschmäht er den Wassernapf nach dem Fressen? Beides kann auf Dauer zu gesundheitlichen Problemen führen.

Gutes Hundefutter sollte sich zudem an folgenden Punkten orientieren:

Gutes Hundefutter zu finden, ist gar nicht so leicht. Ob Trocken- oder Nassfutter obliegt jedoch nicht nur dem Geschmack eines Hundes, sondern auch den lebenswichtigen Inhaltsstoffen. Verträgt der Hund kein handelsübliches Hundefutter, können auch Selbstgekochtes, Hundefutter mit Insekten oder Barfen eine Alternative sein.

Was fressen Hunde? Der Hund stammt zwar vom Wolf ab, doch seine Futtergewohnheiten haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Zwar sind beide Tiere Fleischfresser, jedoch hat sich die Verdauung des Hundes durch das alltägliche Zusammenleben des Menschen zu der eines Allesfressers geformt. Daher reichen heutzutage nicht mehr nur Proteine für die Gesundheit Deines Hundes aus.

Auf das richtige Maß kommt es an:

Hundefutter wird meist Lachsöl, Gänseschmalz oder Rindertalg als Fett zugesetzt. In Trockenfutter lassen sich jedoch auch pflanzliche Öle wie Sonnen- oder Rapsöl wiederfinden. Fette gilt es ebenfalls nicht zu unter- oder überdosieren.

Fette haben in der Hundeernährung einen ähnlich hohen Stellenwert wie Proteine. Hier ein paar der positiven Auswirkungen:

Daher sollten zusätzliche Vitamine in Nahrungsergänzungsmitteln nur bei alternativer Hundeernährung wie dem Barfen oder selbst gekochten Mahlzeiten eingesetzt werden.

Handelsübliches Trocken- und Nassfutter enthält in der Regel bereits sämtliche Vitamine in ausreichender Form.

Das ist vor allem wichtig, weil sie nicht nur beim Urin absetzen und Hecheln Wasser verlieren, sondern auch beim Schwitzen an den Pfoten eine Menge Wasser abgegeben wird.

Wie bei den Vitaminen gilt auch hier: Die richtige Mischung macht's! Führt man dem Hund in großen Mengen Mineralstoffe zu, können diese toxisch wirken und Krankheiten hervorrufen.

Mineralstoffe umfassen sowohl Calcium, Natrium, Kalium, Magnesium und Phosphor als auch Spurenelemente wie Eisen oder Zink. Ebenso wichtig wie der Vitaminhaushalt ist die regelmäßige Zufuhr von Mineralstoffen in der Hundeernährung.

Die Begriffe Rohfaser oder Fruchtzellulose kommen Dir bekannt vor, aber Du verstehst nicht wirklich was damit gemeint ist? Neben den Kohlenhydraten sind auch Ballaststoffe für die Verdauung des Hundes wichtig.

Die Zutaten im Hundefutter spielen eine große Rolle für dessen Gesundheit. Bei den meisten Inhaltsstoffen hängt eine gesunde Hundeernährung von der richtigen Dosis ab.

Sofern man sich nicht sicher ist, welche Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen und Co. der eigene Hund benötigt, sucht man lieber Rat bei einem Tierarzt. So verschafft man dem Freund auf vier Pfoten beste Grundlagen für eine sichere und gute Hundeernährung.