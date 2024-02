Ist eine Hundepfeife schmerzhaft für Hunde oder nicht?

Ob Hundepfeifen schmerzhaft für die empfindlichen Hundeohren sind, ist eine weit verbreitete Frage. Schließlich reagieren die treuen Gefährten sehr aufmerksam auf die Töne. Ist das mit Schmerz zu erklären oder was steckt hinter dem hellhörigen Hundeverhalten?

Man kann sich also über die Vorteile freuen, die eine Hundepfeife mit sich bringt.

Es gibt viele Arten, einen Hund zu trainieren: Handzeichen, verbale Kommandos oder akustische Signale. Viele Hundebesitzer greifen gerne zur Hundepfeife, weil die Tiere die Töne auch auf weite Distanzen hören können - man braucht sich im Park also nicht die Seele aus dem Leib brüllen, um seinen frechen Vierbeiner zurückzurufen.

Aber: Man sollte es immer unterlassen, die Pfeife direkt am Hundeohr einzusetzen. Das wäre definitiv schmerzhaft für den Hund und kann zudem zu Verhaltensänderungen Euch gegenüber führen.

Sobald ein Hund die Familie ergänzt, muss auch er sich an bestimmte Regeln halten. Damit das langfristig gelingt, muss die Hundeerziehung sofort beginnen und diszipliniert eingehalten werden. Verbale Kommandos wie "Sitz", "Platz", "Aus" und "Nein" sind nur die Basis, die ein Hund sofort erkennen und befolgen sollte.

Da Hunde in der freien Natur vielen Reizen ausgesetzt sind, ist die Hundeerziehung besonders hier wichtig. Der zu Hause so treue Vierbeiner findet im Park oder Wald jedoch viele Gerüche und visuelle Eindrücke schnell deutlich interessanter, als die Kommandos oder das Pfeifen seines Herrchens oder Frauchens.

Sofern man also die Basis-Kommandos trainiert hat und diese draußen mit einer Hundepfeife vertiefen möchte, werden aus 10 Meter innerhalb der Wohnung mal schnell 100 Meter in der Natur. Durch ihr feines Gehör können Hunde, die auf eine Hundepfeife abgerichtet sind, ihre Kommandos sehr schnell verstehen und umsetzen. Das macht es also nicht nur dem Menschen leichter, sondern auch dem Hund.

Folgende Faktoren sprechen für eine Hundepfeife, wenn das Hundetraining erfolgreich war: