Mix aus Corgi und Golden Retriever: Dieser schicke Nachwuchs weiß zu begeistern!

Dieser Corgi-Golden-Retriever-Mix ist ein absoluter Hingucker. Wie der Golden Corgi aussieht und was ihn ausmacht, verrät TAG24.

Von Holger Köhler-Kaeß, Marcel Nasser

Der Corgi-Golden-Retriever-Mix ist ein absoluter Hingucker. Grund dafür ist die ungewöhnlich anmutende Kombination aus dem großen Golden Retriever und dem vergleichsweise kleinen Corgi. Alles, was man zum Golden Corgi wissen muss, erfährst Du von TAG24. Noch mehr besondere Vierbeiner gibt's übrigens unter: Hunderassen.

Wie ein Mix aus Corgi und Golden Retriever wohl aussehen mag? © Collage: 123RF/masarik512 & iagodina Name: Corgi-Golden-Retriever-Mix

Golden-Retriever-Corgi-Mix

Golden Corgi Herkunft: Wales (Corgi)

Großbritannien (Golden Retriever)

wohl erstmals in den USA gezüchtet Widerristhöhe: 30 bis 60 Zentimeter Gewicht: 23 bis 35 Kilogramm Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre Fellart: doppelt, mittellang bis lang Fellfarbe: goldfarben, rot, zobelfarben, weiße Flecken Charakter: freundlich, verspielt, intelligent, loyal, aufgeschlossen Für Anfänger geeignet?: Ja

Gibt es einen Corgi-Golden-Retriever-Mix?

Der Steckbrief lässt es schon erahnen: Ja, es gibt eine Hybridrasse aus Corgi und Golden Retriever. Die beiden Arten wurden vermutlich erstmals in den USA gezüchtet, um den friedlichen Charakter eines Golden Retrievers mit der aufgeweckten Intelligenz eines Corgis zu kombinieren. Trotz großer Beliebtheit ist dieser Corgi-Mix nicht als offizielle Rasse anerkannt. Bei solchen Mischlingen können Aussehen und vor allem der Charakter stark variieren. Anders sieht das z. B. bei besonders lieben Hunderassen aus.

Golden Corgi: Aussehen

Wie so ein Golden Corgi aussehen kann, zeigt ein TikTok-Video mit Mischling Toby. Der Clip beginnt mit Fotos der reinrassigen "Eltern". Hier wurden vermutlich Symbolbilder verwendet. Dann wird die "Auflösung" präsentiert, die viele Menschen begeistert.

TikTok-Video mit Corgi-Mischling Toby

Toby hat in Sachen Optik ganz viel vom größeren Vierbeiner geerbt. Fellfarbe und -länge sowie der Kopf des Hundes lassen sehr deutlich erkennen, dass ein Elternteil ein Golden Retriever sein muss. Vom Corgi ist bei Toby eigentlich nur die Körperform wirklich gut zu sehen. Aber auch die Größe, die sehr kurzen Beine und der lange Rumpf deuten auf einen Corgi-Mix hin.

Charakter eines Golden-Retriever-Corgi-Mix

Der Körper vom Corgi, das Aussehen vom Golden Retriever: Das ist Mischling Toby. © Collage: TikTok/Screenshots/toby_corgi_golden Auch wenn die kleine Fellnase verdammt niedlich aussieht, kann sie mitunter etwas anstrengend sein - so anstrengend, dass sie nur mit Kindern ab einem Alter von etwa acht Jahren zusammenleben sollte. Ein Mischling könnte den teilweise herrischen Charakter eines Corgis erben, der im schlimmsten Fall auf das Groß-Hund-Ego des Golden Retrievers trifft. Im Spiel mit kleineren Kindern kann dies zu Problemen führen. Außerdem haben Corgi-Golden-Retriever-Mischlinge oft einen ziemlich hohen Bewegungsdrang. Wer es lieber ruhig angeht, sollte um den Vierbeiner besser einen großen Bogen machen. Aktive Familien mit älteren Kindern haben bessere Chancen, mit der Fellnase zurechtzukommen. Denn sie gilt als loyal und freundlich gegenüber Familienmitgliedern.

Was man noch über den Corgi-Mischling wissen muss