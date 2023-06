Granne am Hund - Die unterschätzte Gefahr!

Hunde lieben es, über Wiesen un d Felder zu toben. Dass hierbei auch ernstzunehmende Gefahren lauern können, weiß kaum einer. Der TAG24 verrät Dir, was eine Granne beim Hund für Schäden anrichten kann.

Einmal nicht hingeschaut und schon ist das Unglück passiert: Grannen können schnell gefährlich werden.

Bei herrlichem Sonnenschein gibt es doch nichts Schöneres als einen ausgiebigen Spaziergang mit dem Hund. Während Bello glücklich über Wiesen und Felder schnüffelt, lauert jedoch eine unerwartete Gefahr. Ob im Sommer oder Herbst: Eine Granne beim Hund kann zu einem echten Problem werden.

Die fadenförmige Pflanze kann sich in Sekundenschnelle in Nase, Ohr, Auge oder Pfote des Hundes bohren und setzt sich dort fest. Während man größere Pflanzenteile mit dem bloßen Auge erkennen kann, ist ein kleineres Exemplar in der Nase für den Mensch nicht sichtbar.

So kann eine Granne beim Hund vielfältige Beschwerden auslösen, ohne dass der Besitzer überhaupt weiß, woher diese stammen. Reagiert man hier nicht schnell genug, kann eine Granne im schlimmsten Fall zum Tod des Hundes führen. Daher gilt es einige Dinge beim Spaziergang mit dem Hund zu beachten.

Wie eine Granne genau aussieht, welche Beschwerden sie hervorruft und wie man gegen diese vorgehen kann, erfährst Du jetzt.



