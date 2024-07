5 Schritte, um einer Katze das Apportieren beizubringen

Spielzeug zu apportieren ist nicht nur Hunden vorbehalten. Denn auch Katzen können Gegenstände von A nach B bringen. Wie man einer Katze Apportieren beibringen kann und was für ein effizientes Training wichtig ist, steht in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Man kann Katzen das Apportieren beibringen - wenn sie Lust darauf haben. © 123RF/santiaga22

Hört man das Wort apportieren, denken viele sofort an das Spiel mit einem Hund: Man schmeißt einen Ball, der Vierbeiner jagt ihm hinterher und befolgt Befehle. Aber auch Katzen können apportieren - dieses Spiel läuft jedoch nach ihren eigenen Regeln.

Katzen lassen sich nicht zwingen, Gegenstände von A nach B zu tragen. Sie allein entscheiden, welches Spielzeug apportiert wird und welcher Mensch mit ihnen spielen darf. Häufig bevorzugen Katzen sogar unterschiedliche Gegenstände für verschiedene Personen.

Katzen wählen ihr Spielzeug für das Apportieren also genauestens aus. Spezielles Katzenspielzeug wird wohl am liebsten apportiert, gefolgt von kugelförmigen Dingen, wie Christbaumkugeln oder zerknülltem Papier. Auch Bällchen aus Alufolie kommen bei Stubentigern gut an.

Viele Besitzer sprechen davon, dass das Apportieren besser klappt, wenn eine Katze das Spiel selbst initiiert. Die Kontrolle scheint Katzen wichtig zu sein - auch oder gerade beim Training.

Wie es erfolgreich gelingt, einer Katze Apportieren beizubringen, erfahrt Ihr jetzt.