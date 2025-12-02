Haarloses Elend oder liebevolles Haustier? Die Sphynx-Katze im Porträt

Was muss man über Sphynx-Katzen wissen? Alles über den Charakter, das Aussehen, die Haltung & die Gesundheit von Nacktkatzen erfährst Du auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Sind Sphynx-Katzen die perfekten Haustiere für alle Katzenliebhaber, die keine Lust auf Katzenhaare haben? Was die Nacktkatzen so besonders macht und ob sie wirklich immer Qualzuchten sind, erklärt Dir TAG24. Weitere besondere Stubentiger gibt's unter: Katzenrassen.

Sphynx-Katzen - Steckbrief

Sphynx-Katzen sind dafür bekannt, dass sie kein Fell besitzen. © 123RF/chatka Name: Sphynx-Katze, Nacktkatze Ursprungsland: Kanada Schulterhöhe: bis 40 Zentimeter Größe: bis 100 Zentimeter Gewicht Katze: bis 3,5 Kilogramm Gewicht Kater: bis 7 Kilogramm Lebenserwartung: 10 bis 16 Jahre Augenfarben: alle Farben Hautfarbe: alle Farben Charakter: Sphynx-Katzen gelten als anhänglich, lebhaft, liebevoll, sozial, neugierig, selbstbewusst und intelligent. Vom Wesen her wirken sie auf viele Menschen hundeähnlicher als andere Rassen.

Haarlose Sphynx-Katzen

Sphynx-Katze ist ein Überbegriff für alle haarlosen Katzen. Dazu zählen die Katzenrassen Don Sphynx, Kanadische Sphynx und Peterbald. Diese Katzen besitzen idealerweise meist noch einen leichten Fellflaum und Schnurr- bzw. Tasthaare. Don Sphynx und Peterbald vererben das Gen für Haarlosigkeit dominant, sodass es auch bei Kreuzungen mit haarigen Katzen zu haarlosen Kitten kommen kann. Die Kanadische Sphynx vererbt dieses Gen rezessiv, weshalb die Nachkommen bei einer Kreuzung mit einer haarigen Katze überwiegend ein Fell haben. Überhaupt keine Haare hat die hawaiianische Kohona-Katze, weshalb sie eindeutig eine Qualzucht ist. Die Nachkommen dieser Rasse sind auch immer vollkommen haarlos.

Sind Sphynx-Katzen Qualzucht?

Sphynx-Katzen ohne die lebenswichtigen Schnurr- und Tasthaare (Vibrissen) gelten in Deutschland als Qualzucht (Deutsches Tierschutzgesetz § 11b 1). Deshalb ist es auch verboten, zwei Sphynx-Katzen miteinander zu kreuzen. Der Grund: Katzen können erst ab einer Entfernung von etwa 20 Zentimetern scharf sehen. Was näher liegt, ertasten sie mit ihren Schnurr- und Tasthaaren. Die Vibrissen dienen zudem für die Orientierung in der Dunkelheit und die Kontaktaufnahme zu anderen Katzen. Die Tasthaare sind für Katzen ein lebensnotwendiges Sinnesorgan, dessen Verlust mit Verletzungen, Orientierungslosigkeit und ähnlichen Problemen verbunden ist.

Wichtiger Hinweis: Haarlose Katzen sind generell anfälliger für Kälte und Sonneneinstrahlung. Es ist umstritten, ob es nicht bereits Qualzucht ist, Katzen zu züchten, die ihre Körpertemperatur nur schwer regulieren können und empfindliche Haut besitzen.

Aussehen der Sphynx-Katze

Das wohl auffälligste Merkmal einer Sphynx-Katze ist sicherlich ihre Haarlosigkeit. Manche Sphynx-Katzen besitzen einen leichten Flaum, der ihre Haut bedeckt. Auf den ersten Blick stechen meist auch die ausgeprägten Hautfalten auf dem Kopf, am Hals, an den Beinen und auf dem Bauch der Sphynx-Katze ins Auge. Außerdem haben Vertreter dieser Katzenrasse große und leicht nach vorne geneigte Ohren mit gerundeten Spitzen. Die mandelförmigen Augen der Sphynx-Katze sind leicht schräg gestellt und können in allen Farben auftreten. Der mittellange Körper der Sphynx-Katze ist kräftig und muskulös gebaut.

Die deutlichen Hautfalten sind ein Merkmal von Sphynx-Katzen. © 123RF/yuragolub

Sphynx-Katze - Charakter

Möchte man ein sehr liebevolles und anhängliches Haustier, dann ist eine Sphynx-Katze die richtige Wahl. Die Mieze fixiert sich total auf ihre Menschen und weicht ihnen kaum noch von der Seite. Sphynx-Katzen sind generell nicht gern allein und sollten in Gesellschaft gehalten werden. Um richtig ausgelastet zu sein, brauchen die intelligenten Katzen sehr viel Beschäftigung und forderndes Spielzeug.



Herkunft und Geschichte der Sphynx-Katze

Bei der Haarlosigkeit der Sphynx-Katzen handelt es sich um eine natürliche Mutation, die 1966 zum ersten Mal bei einem Wurf gewöhnlicher Hauskatzen in Kanada auftrat. Fasziniert von dem außergewöhnlichen Aussehen der haarlosen Katzen, begann man, diese gezielt zu züchten. Als eigenständige Rassen offiziell anerkannt sind die Sphynx-Katzen seit den 1970er-Jahren.

Haltung einer Sphynx-Katze

Möchte man eine Sphynx-Katze als Haustier halten, dann muss man einiges beachten.

Sphynx-Katze pflegen

Da Sphynx-Katzen kein Fell besitzen, ist der Pflegeaufwand sehr gering. Man sollte stets darauf achten, dass die Tiere keinen Sonnenbrand bekommen. Schattige Plätze und spezielle Sonnencreme helfen dabei, die Stubentiger vor der Sonnenstrahlung zu schützen. Außerdem können Sphynx-Katzen ihre Körpertemperatur nur schwer regulieren und neigen an kalten Tagen dazu, auszukühlen. Von stark klimatisierten Räumen und kalter Zugluft sollte man die Miezen möglichst fernhalten. Im Winter können spezielle Wärmelampen oder Heizdecken sinnvoll sein.

Sphynx-Katzen putzen bzw. lecken sich nicht wie andere Artgenossen - weil sie kein Fell haben. Folglich kann es sinnvoll sein, die Katze mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen.

Ernährung der Sphynx-Katze

Nacktkatzen verlieren schneller Wärme und haben daher einen höheren Energiebedarf, weshalb sie sehr energiereiches Futter brauchen. Wer sich unsicher ist, kann sich beim Tierarzt oder Züchter zur Ernährung einer Sphynx-Katze beraten lassen.

Um ihren hohen Energiebedarf zu decken, brauchen Sphynx-Katzen entsprechendes Futter. © 123RF/nikolast

Sphynx-Katze - Gesundheit

Im Allgemeinen gelten Sphynx-Katzen als robuste Tiere, deren Haarlosigkeit jedoch gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Sicherlich nicht überraschend ist, dass Sphynx-Katzen anfällig für Hautprobleme wie Infektionen, Hautentzündungen (Dermatitis) und Hautkrebs sind. Außerdem treten genetisch bedingte Herzkrankheiten wie hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) bei den Miezen auf.

FAQ: Wissenswertes zu Sphynx-Katzen

Wie viel kostet eine Sphynx-Katze? Bei einem seriösen Züchter kostet eine Sphynx-Katze meist zwischen 800 und 1000 Euro. Es ist ratsam, sich beim örtlichen Tierheim nach einer Sphynx-Katze zu erkundigen. Sind Sphynx-Katzen für Allergiker geeignet? Meist sind es nicht die Katzenhaare an sich, sondern bestimmte allergene Stoffe im Speichel der Tiere. Manche Allergiker vertragen hypoallergene sowie haarlose Katzenrassen etwas besser. Ist die Sphinx eine Qualzucht? In Deutschland gelten Sphynx-Katzen als Qualzucht, wenn sie keine Schnurr- und Tasthaare haben. Inwieweit die haarlosen Katzen ohne ihr Fell leiden, ist ebenfalls sehr umstritten. Mögen Sphynx-Katzen es, zu kuscheln? Da Sphynx-Katzen ihre Körperwärme nur schlecht bei sich halten können, lieben sie warme Orte. Die Miezen kuscheln sich gerne nah an ihre Besitzer, um sich aufzuwärmen.