Deine Katze dreht sich im Kreis? Das steckt dahinter

Eine Katze dreht sich im Kreis und Du fragst Dich, warum sie das macht? Was auf den ersten Blick vielleicht lustig aussieht, kann Symptom einer ernsten Erkrankung sein.

Was es bedeuten kann, wenn eine Katze im Kreis läuft und wann man zum Tierarzt sollte, erklärt Dir TAG24.

Eine der Beobachtungen könnte sein, dass sich die Katze im Kreis dreht, bevor sie sich hinlegt. In diesem Fall besteht kein Grund zur Sorge: Das ist völlig normales Katzenverhalten.

Dass sich eine Katze mal im Kreis dreht, ist nicht weiter schlimm. In manchen Fällen ist aber eine Krankheit die Ursache für dieses Benehmen.

Ist eine Katze besonders verspielt oder gelangweilt, dann dreht sie sich manchmal im Kreis, weil sie ihren eigenen Schwanz jagt. Wer bemerkt, dass eine Katze sich im Kreis dreht, sollte also genauer hinschauen.

Wenn sich eine Katze im Kreis dreht und anschließend umfällt, könnte sie am Vestibularsyndrom erkrankt sein. Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine Störung des Gleichgewichtsorgans bzw. Vestibularorgans. Sie kann durch eine Ohrenentzündung, entzündete Polypen oder eine Verletzung ausgelöst werden.

Dreht sich die Katze scheinbar verwirrt und hilflos im Kreis, sollte man sie in einer Tierarztpraxis untersuchen lassen.

Hat die Mieze einen Schlag auf den Kopf erlitten oder sich anderweitig am Kopf verletzt, könnte das daraus resultierende Trauma zu einer Orientierungslosigkeit und Bewegungseinschränkung führen.

Wer seine Fellnase genauer beobachtet, wird vielleicht feststellen, dass sie sich im Kreis dreht, bevor sie sich hinlegt. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern ein natürliches Verhalten von Katzen.

Wenn Katzen sich im Kreis drehen, dann sichern sie so die Umgebung ab und verteilen ihren Geruch am Schlafplatz. In der freien Natur laufen Katzen im Kreis, um Gras niederzudrücken und sich damit eine weiche Stelle zum Schlafen zu schaffen.

Außerdem können sich Katzen besser einrollen, wenn sie sich im Kreis drehen, um ihre Körperwärme zu bewahren.