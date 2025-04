Mobbing unter Katzen: Wie kannst Du Katzen Dominanzverhalten abgewöhnen?

Was man tun kann, wenn eine Katze zu dominant ist, erklärt TAG24.

Dominanzverhalten kann in der Katzenerziehung eine große Herausforderung sein, die es zu bewältigen gilt, wenn man keine Katze abgeben möchte.

Im Mehrkatzenhaushalt kann es vorkommen, dass eine Katze zum Mobbingopfer wird und sich ängstlich zurückzieht, während eine andere das Katzenklo blockiert, sie am Fressen hindert oder fauchend ihr Revier verteidigt.

Das Zusammenleben mit Katzen ist manchmal gar nicht so friedlich, wie man sich das wünscht. Anstelle sich liebender Artgenossen, die gemeinsam spielen, kuscheln und Streicheleinheiten genießen, herrscht förmlich Krieg unter den Stubentigern. Ein möglicher Grund dafür ist Mobbing unter Katzen.

In den meisten Fällen geht es um begrenzte Ressourcen, um die Katzen kämpfen. Das kann man vor allem im Mehrkatzenhaushalt beobachten. Es ist möglich, dass eine dominante Katze ihre Artgenossen daran hindert, an die Ressourcen zu gelangen, aus Angst, selbst nicht genug zu bekommen.

Katzen sind keine Rudeltiere, die eine Rangordnung unter sich festlegen und bei denen dann das ranghöchste Tier den Ton angibt. Es gibt aber bestimmte Situationen, in denen Katzen Dominanz gegenüber Artgenossen zeigen.

Ist eine Katze unterlegen bzw. Mobbingopfer, wird sie ständig angegriffen, in die Ecke gedrängt, irgendwo eingesperrt oder auch überallhin verfolgt. Versucht sie, andere Katzen durch Knurren und Fauchen abzuwehren, wird sie stets ignoriert. Ihr wird der Zugang zum Fressen oder anderen Ressourcen verwehrt und sie kann sich nicht mehr frei bewegen.

Dass eine Katze von der oder den anderen ausgeschlossen wird, ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Man sollte seine Katze genau beobachten, um mögliche Anzeichen richtig einzuordnen.

Wenn eine Katze andere unterdrückt, dann liegt das daran, dass sie sich in ihrem Revier bedroht fühlt. Man sollte herausfinden, welche Katze Dominanzverhalten zeigt, und deren Perspektive einnehmen, um eine Lösung zu finden.

Ob eine Katze in irgendeiner Form leidet, erkennt man daran, dass sich ihr Verhalten plötzlich ändert. Wird eine Katze von anderen unterdrückt, benimmt sie sich anders.

Dass Katzen in bestimmten Situationen unter sich eine Rangordnung festlegen, entspricht ihrem natürlichen Verhalten. Katzeneltern sollten diese Rangordnung in einem gewissen Maß respektieren, aber so lenken, dass keines der Tiere dauerhaften Schaden erleidet.

Bei der Katzenerziehung gilt grundsätzlich: Die Umgebung einer Katze muss sich an ihre Bedürfnisse anpassen. Man sollte nicht versuchen, die Katze anzupassen.

Das Verhalten einer Katze sollte man möglichst nicht durch Bestrafung korrigieren. Mehr dazu erfährst Du unter: Sollte man eine Katze bestrafen?