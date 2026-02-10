Liebt Dich Deine Katze? Diese 8 Anzeichen sind eindeutig!

Wie zeigen Katzen ihre Zuneigung? Die acht größten Liebesbeweise einer Katze erklärt Dir TAG24. Erkenne die Liebe Deiner Katze.

Von Sonja Hollaender, Clara Danneberg

Wie zeigen Katzen eigentlich ihre Zuneigung? Erkenne die Anzeichen dafür, dass der kleine Schmusetiger Dich liebt. Weitere spannende Artikel findest Du unter: Katzenverhalten.

Katzen signalisieren recht eindeutig, ob sie jemanden mögen oder nicht. © 123RF/vphotostock Eins vorab: Unsere menschliche Vorstellung von Liebe auf Katzen zu übertragen, ist sicherlich etwas gewagt. Zumal sich die Menschheit selbst seit Jahrtausenden noch nicht mal auf eine allgemeingültige Aussage einigen kann, was Liebe genau ist. Nichtsdestotrotz werden vermutlich die meisten bejahen können, dass Liebe mit Vertrauen, Geborgenheit und einem fürsorglichen Umgang einhergeht. Genau diese Emotionen und damit zusammenhängenden Verhaltensweisen kann man auch bei der Katze analysieren und darauf basierend feststellen, ob die Katze – um die Vorstellung von Liebe zwischen Mensch und Haustier zu bemühen – einen liebt oder nicht. Woran man erkennt, dass die Katze einen liebt, erklärt Dir TAG24.

So zeigen Katzen ihre Zuneigung

Zu den Liebesbeweisen einer Katze gehören weit mehr als nur das Schnurren oder um die Beine schleichen. Welche acht Anzeichen Dir verraten, dass die Katze sich wohlfühlt, Dir vertraut und Dich liebt, erfährst Du folgend.

1. Die Katze zwinkert mit beiden Augen

Wenn eine Katze einem Menschen voll und ganz vertraut, zeigt sie das unter anderem so: Sie schaut einem tief in die Augen und macht dann für einen kurzen Moment beide Augen zu. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie sich wohl und sicher fühlt.

2. Die Katze zeigt ihren Bauch

Bauch und Hals sind sehr sensible Regionen, die die Tiere zum Beispiel vor Feinden schützen. Wenn Katzen sich auf den Rücken legen und ihren Bauch und Hals präsentieren, ist das ein großes Zeichen von Vertrauen und Zuneigung. Lässt sich die Katze dann auch am Bauch kraulen, ist das Liebesglück zwischen Halter und Katze besiegelt.

Lässt sich die Katze am Bauch kraulen, zeugt das von Vertrauen. © 123RF/shantimedia

3. Die Katze "massiert" Dich

Viele Katzen fangen an, mit ihren Pfoten auf den Beinen oder dem Bauch sanft zu treten, während sie auf dem Schoß liegen und gekrault werden – so als würden sie den Menschen massieren wollen. Dieses Verhalten ist instinktiv und begründet sich auf der Massage des Bauches der Katzenmutter (Milchtritt). Das machen Kätzchen nämlich, während sie Milch trinken, um die Zitzen der Mutter anzuregen.

4. Sie bringt ein Geschenk mit

Plötzlich liegt eine blutverschmierte, tote Maus in der Küche? Was für viele unangenehm und eventuell sogar ein bisschen ekelerregend ist, hat eigentlich einen ganz liebevollen Hintergrund: Katzen machen ihren Haltern gern Geschenke. Wenn die Katze z. B. eine Maus erlegt, aber nicht frisst, sondern als Geschenk mitbringt, kann man das als Zeichen von Liebe werten.

Bringt die Katze Mäuse, ist das ein Liebesbeweis. © 123RF/loganban

5. Die Katze schmust Kopf an Kopf

Wenn die Katze sich an den Kopf des Besitzers schmiegt, im Gesicht herumschnüffelt oder sogar das Gesicht ableckt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass sie den Menschen sehr gern hat. Dieses Verhalten sieht man auch bei Katzen untereinander bzw. bei einer Katzenmama und ihren Jungtieren. Besonders das Ablecken signalisiert: "Ich kümmere mich um Dich, weil Du mir etwas bedeutest".

6. Die Mieze ist sehr kommunikativ

Wenn Deine Katze gesund ist, dann ist das Miauen ein Zeichen dafür, dass sie Kontakt zu Dir aufnehmen möchte. Sie will auf diese Weise mit Dir kommunizieren. Andere Laute wie ein sanftes Gurren oder leises Maunzen können als positive Signale gedeutet werden.

7. Katze leckt Dich ab

Betreibt Deine Katze bei Dir "Fellpflege", sieht sie Dich als Teil ihrer Familie. Sie schätzt Dich sehr und zeigt Dir gegenüber Zuneigung wie gegenüber anderen Katzen oder zwischen Muttertieren und ihren Jungen. Dein Stubentiger ehrt Dich damit.

Katzen zeigen Zuneigung durch Ablecken. © 123RF/forewer

8. Katze sucht Deine Nähe

Dein Kätzchen zeigt Dir seine Zuneigung, indem es in Deiner Nähe bleibt und Dich überallhin verfolgt. Es zeugt von ihrer Liebe zu Dir, wenn sie sich förmlich aufdrängt und es sich auch in vielleicht unpassenden Momenten auf Dir bequem macht.