Versteckspiel mit der Mieze: Beliebte Verstecke von Katzen

Von Clara Danneberg

Scheint die Mieze wie vom Erdboden verschluckt, gibt es einige typische Verstecke, die Katzeneltern zuerst überprüfen sollten.

Katzen verstecken sich, wenn die gestresst sind oder Angst haben. © 123RF/vershininphoto Katzeneltern haben es sicherlich schon einmal erlebt, dass die Mieze plötzlich weg ist und man sie nirgends finden kann. Katzen verstecken sich, wenn sie gestresst, ängstlich oder müde sind. Dabei bevorzugen sie Orte, die ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben. Wer die üblichen Verstecke erfolglos durchsucht hat, findet folgend vielleicht ein paar neue Ideen. Wo sich Katzen gerne verstecken, verrät Dir TAG24.

Wo verstecken sich Katzen in der Wohnung

Wer seine Katze in der Wohnung sucht, schaut am besten in, auf, unter und hinter allen Möbelstücken nach. Wo Du als Erstes nach der Mieze suchen solltest, erfährst Du im Folgenden.

Schränke und Schubladen

Der Kleiderschrank, die Sockenschublade oder Ähnliches können für Katzen hervorragende Verstecke sein. Im Schrank verkriechen sich Katzen beispielsweise in die hinterste Ecke im Fach, wo sie zwischen den weichen und warmen Sachen kaum zu sehen sind. Die Lücke zwischen Wand und Schrank dient manchen Katzen ebenfalls als Versteck.

Sitzmöbel

Manche Katzen liegen nicht nur gerne auf dem Sofa, sondern auch darunter. Außerdem sind die Samtpfoten unschlagbar darin, sich in kleinste Ecken und Lücken zwischen den Polstern zu zwängen. Besonders aufmerksam sollte man beim Aus- und Einklappen einer Schlafcouch sein. Nicht, dass die Mieze irgendwo im Zwischenraum sitzt und beim Ein- oder Ausklappen der Couch eingesperrt und schlimmstenfalls verletzt wird. Wenn Deine Katze verschwunden ist, kann es helfen, die Leckerli-Dose laut zu schütteln, um sie aus ihrem Versteck zu locken.

Versteckt zwischen Decken und Polstern fühlen sich Katzen sicher und geborgen. © 123RF/liudmilachernetska

Bett

In den Augen einer Katze ist das Bett ein warmer und sicherer Ort. Besonders sicher und wohl fühlen sich Katzen unter der Bettdecke oder zwischen den Kissen. Wenn es das Modell zulässt, dient der Raum unter dem Bett der Katze ebenfalls als Versteck.

Tipp: Es empfiehlt sich, auch im Bett- und Sofakasten nachzuschauen. Die Unterseite der Möbel ist manchmal nur mit dünnem Stoff verschlossen, den eine Katze problemlos aufkratzen und dann in die Möbel klettern kann.

Manche Katzen fühlen sich geschützt, wenn sie unter die Bettdecke kriechen. © 123RF/irinagutyryak

Kisten und Körbe

Dass Katzen Kisten lieben, ist kein Geheimnis. Folglich sind auch leere Verpackungen, Umzugskartons, Kisten aller Art sowie der Wäschekorb und manchmal auch der Mülleimer als sicheres Versteck für die Katze attraktiv.

Warum sich Deine Katze verkriecht, erfährst Du unter: Katze versteckt sich.

Waschmaschine

Richtig gefährlich kann es sein, wenn sich die Katze in der Trommel der Waschmaschine versteckt hat. Schlimmstenfalls nimmt man sie dort nicht wahr und stellt die Waschmaschine an. Um dieser Katastrophe vorzubeugen, sollte man die Maschine nie offen lassen und die Trommel vor jedem Waschgang kontrollieren.

Textilien

Wer eine Katze hat und Decken, Handtücher, Jacken oder Wäsche irgendwo liegen lässt, kann damit rechnen, dass sich die Mieze darauf, darunter oder darin niederlässt. Für Katzen kommen so ziemlich alle Plätze als Versteck infrage, solange sie gemütlich sind und sich sicher anfühlen.

Die achtlos liegengelassene Jacke ist für Katzen ein perfektes Versteck. © 123RF/nilsjacobi

Katze versteckt sich draußen

Freigänger draußen zu finden, ist besonders schwierig. Bei der Suche helfen kann die Frage, welche Orte in den Augen einer Katze warm und sicher sind. Mögliche Verstecke von Katzen draußen: Keller

Scheune

Garage

Treppenhaus

auf oder unter dichten Bäumen

in oder unter einem Auto

Häuser oder Höhlen auf einem Spielplatz Wenn die Katze nicht nach Hause kommt, sollte man sie suchen. Sehr hilfreich kann es sein, die Nachbarschaft in die Suche mit einzubeziehen, um Zugang zu allen Wohnhäusern, Kellern und Garagen zu erhalten.