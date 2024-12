Auf dem Sofa, im Bett oder im Körbchen: Wo schlafen Katzen am liebsten?

Wer eine Katze hat, weiß, dass sich die Fellnase meist die ungewöhnlichsten Orte zum Schlafen aussucht. Wo Katzen am liebsten schlafen, erfährst Du in diesem Artikel.

Welche Schlafplätze Katzen besonders lieben, verrät Dir TAG24. © 123RF/sritakoset

Wenn es um ihren Schlafplatz geht, sind Katzen manchmal ziemlich wählerisch. Jede Katze hat ihre eigenen Vorlieben und Vorstellungen, was einen guten Schlafplatz ausmacht.

Ob auf dem Fensterbrett, in der Sonne, in einem weichen Bettchen, auf dem höchsten Punkt im Raum oder versteckt in einer Höhle: Die Schlafgewohnheiten einer Katze verraten viel über ihre Bedürfnisse.

Die Wahl des Schlafplatzes ist für Miezen nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Sicherheit, Geborgenheit und Wärme.

TAG24 erklärt, wo Katzen am liebsten schlafen, warum sie bestimmte Orte aussuchen und wie man einer Katze den idealen Schlafplatz bieten kann.