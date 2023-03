Wie lange schlafen Katzen und wie viel Schlaf ist noch normal?

Katzen schlafen insgesamt etwa 15 bis 20 Stunden am Tag. Anders als Menschen schlafen Katzen aber nicht am Stück durch. Ihr Schlaf unterteilt sich in mehrere Ruhepausen und Tiefschlafphasen. In den Ruhepausen hält Deine Katze ein etwa 30-minütiges Nickerchen, um sich körperlich zu erholen. Dabei sind ihre Sinne noch aktiv und sie reagiert auf Geräusche aus ihrer Umgebung. Von den 15 bis 20 Stunden verbringt Deine Katze nur etwa vier bis fünf Stunden im Tiefschlaf.

Die Tiefschlafphasen knüpfen an eine Halbschlafphase an und dauern etwa sieben Minuten. In diesen Phasen erholt sich die Katze auch geistlich. Das bedeutet, ihre Muskeln sind ganz entspannt und ihre Sinne sind wie abgeschaltet.