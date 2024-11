Beliebte Schlafpositionen von Katzen und ihre Bedeutung

Die Schlafposition einer Katze kann einiges über ihr Befinden, ihre Stimmung und sogar das Verhältnis zu ihren Bezugspersonen widerspiegeln. In diesem Beitrag erhältst Du ein paar Anregungen dazu, was die Schlafposition Deiner Katze bedeuten kann.

Ist der Mieze warm, friert sie, fühlt sie sich wohl oder hat sie Schmerzen bzw. ist sie krank? All das kann der Vierbeiner seinem Herrchen oder Frauchen sozusagen im Schlaf verraten.

Katzen schlafen in den unterschiedlichsten Positionen, die zum Teil niedlich, unbequem oder auch recht lustig aussehen. Wer sich jedoch etwas genauer mit dem Thema befasst, kann anhand der Schlafposition einer Katze erkennen, wie ihr momentaner Gemütszustand ist.

Wenn eine Katze ihre empfindliche Bauchseite ungeschützt zeigt, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie sich rundum wohl und zufrieden fühlt. Sie scheint absolutes Vertrauen in ihre Bezugsmenschen gefasst zu haben und fühlt sich sicher.

Richtig entspannte Katzen schlafen so:

In dieser Schlafposition kann eine Katze auf Bewegungen reagieren. © 123RF/mrwed54

Einige Liege- und Schlafpositionen einer Katze deuten darauf hin, dass sie in Lauerstellung bzw. Alarmbereitschaft ist.

Sie benötigt zwar einerseits eine Ruhephase, dennoch lässt sie ihre Umgebung nicht aus dem Blick und ist jederzeit für eine Reaktion wie beispielsweise einen Sprung bereit.

Katzen in Alarmbereitschaft schlafen so:

halb geschlossene Augen

teilweise aufrecht

Sphinx-Stellung: Brust und Bauch liegen am Boden, Vorder- und Hinterbeine angewinkelt unter oder am Körper

In so einer Haltung schlafen Katzen üblicherweise nicht. Da dieser lauernde Zustand aber äußerst ermüdend sein kann, fallen der einen oder anderen Mieze doch mal die Augen zu - allerdings nur so lange, bis sie eine Bewegung oder ein Geräusch registriert.