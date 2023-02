Paarungszeit Katzen: So gehst Du mit Deiner rolligen Katze um

Tipps, wie Du das Sexualverhalten Deiner rolligen Katze erkennst und wie Du sie in der Paarungszeit am besten unterstützt, erfährst Du im Beitrag.

Wann die erste Rolligkeit bei Deiner Katze einsetzt, ist neben dem Gewicht und der Rasse auch von den Lichtverhältnissen abhängig. Erst ab mindestens 14 Stunden Sonnenlicht am Tag werden die Sexualhormone geweckt. Von Oktober bis Dezember herrscht zwischen Katzen und Katern also Funkstille, die sogenannte "Anöstrie".

Ein typisches Verhalten von Katzen in der Paarungszeit ist:

lautes Miauen (Lockrufe)

vermehrtes Anschmiegen

ständiges Verlangen, gestreichelt zu werden

vermehrtes Wälzen am Boden

Nervosität und häufigeres Krallenwetzen

Brunststellung.

Schon in der Vorbrunst werden bei der Katze Sexualhormone freigesetzt und es kommt zu einer erhöhten Produktion von Östrogen. In dieser Zeit beginnt sie schon mit lautem Miauen paarungswillige Kater anzulocken, ist aber noch nicht bereit, sich decken zu lassen.

Etwa am dritten Tag der Rolligkeit ist Deine Katze bereit, gedeckt zu werden. Es kann sein, dass sich Deine Katze vermehrt an Dich oder an Gegenständen schmiegt und Deine Aufmerksamkeit sucht. Sie wälzt sich auch öfter auf dem Boden, ist nervös und unruhig. So kann es auch sein, dass sie ihre Krallen häufiger wetzt als sonst.

Auch das Hochstrecken des Hinterteils ist ein typisches Anzeichen dafür, dass sich Deine Katze in der Brunstphase befindet. Bei der "Brunststellung" hat Deine Katze ihre Vorderbeine angewinkelt, ihre Hinterbeine sind gestreckt, sodass ihr Rücken durchgedrückt ist. Dabei scharrt sie mit den Hinterpfoten und schwenkt ihren Schwanz zur Seite.