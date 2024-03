Verschmuste Katzen: Diese 7 Katzenrasen lieben es zu kuscheln

Zum einen ist es wichtig, dass eine Katze bereits im jungen Alter an Menschen gewöhnt und dementsprechend sozialisiert wurde. Ihre Erfahrungen und eine sichere Umgebung sind weitere begünstigende Faktoren.

Wenn eine neue Fellnase zu Hause einziehen soll, legt jeder auf verschiedene Eigenschaften wert. So hegen beispielsweise einige den Wunsch, dass eine Katze besonders verschmust sein soll.

Diese Katzenrasse gilt als sehr intelligent und hat dabei selten Probleme, sich an Veränderungen anzupassen. Hauptsache ihre Lieblingsmenschen sind bei ihr.

Eine Ragdoll, die blauäugige Schönheit, hat eine besonders große Liebe zum Schmusen. Sie ist sehr anhänglich, sanft und bindet sich nicht selten an mehrere Menschen. Außerdem genießt sie die Gegenwart ihrer Liebsten und sie kommt sogar mit anderen Haustieren sehr gut klar.

Gelassen und freundlich verzaubern Exemplare der Britisch Kurzhaar die Herzen ihrer Liebsten. Schenkt man ihr ein liebevolles und vor allem stabiles Zuhause, wird sie sich dort pudelwohl fühlen. Sie kann sich an verschiedene Umstände anpassen, mag ständige Veränderungen aber nicht.

Die sehr intelligente Rasse geht dabei aktiv auf ihre Liebsten zu und versucht, neben der Teilhabe an Aktivitäten auch die ein oder andere Streichelzeit zu erhaschen.

Siamkatzen lieben es, Teil des alltäglichen Familienlebens zu sein. Das bindet sie unter anderem auch an ihre Lieblingsmenschen. Dabei kann sie ziemlich dominant sein und versuchen, ihren Willen durchzusetzen. Unter anderem zeigt sie das durch eine laute, gesprächige Art.

Schon gewusst? Besonders bekannt ist die Siam für ihre spezielle Fellzeichnung und ihre blauen Augen. Mehr solcher Katzenrassen gibt's in folgendem Beitrag:

Eine gute Mischung aus verschmust und verspielt findet sich in der Maine Coon wieder. Die neugierige Katze gehört zu den größten und sehr besonderen Katzenrassen, ist jedoch sehr anhänglich und will aktiv am Geschehen teilnehmen.

Sie ist sehr intelligent und will gefordert werden. Das Verhältnis von Spielen und Kuscheln sollte bei dieser Rasse also ausgeglichen sein.

Ihr Wesen ist sehr ausgeglichen, weshalb sie Veränderungen der Lebensumstände auch weniger mitnehmen.