Warum neigen die Panzer von Schildkröten zur Höckerbildung?

Nicht jeder Schildkrötenpanzer sieht gleich aus, das gilt sowohl für wildlebende Reptilien als auch ihre Artgenossen in der Haustierhaltung. Deformationen wie die Höckerbildung bei Schildkröten haben jedoch immer einen Grund. Der folgende Beitrag gibt Aufschluss darüber, welche Ursachen dafür verantwortlich sein können.

Solche Missbildungen können zwar durch bestimmte Erkrankungen, genetische Veränderungen oder sogar Umwelteinflüsse entstehen, sind in vielen Fällen aber leider auf menschliche Haltungsfehler zurückzuführen.

So wachsen die Rückenschilde beispielsweise hutförmig mit breitem Rand, sehr flach und eingesunken oder es entwickelt sich eine Höckerbildung. Schildkröten in der Haustierhaltung sind davon eher bzw. häufiger betroffen, als ihre frei lebenden Artgenossen.

Mit Ausnahme einiger Sumpf- und Wasserschildkröten benötigen Schildis grundsätzlich eine rohfaserreiche, proteinarme Ernährung. Zu viel Eiweiß im Futter kann sich negativ auf den Stoffwechsel auswirken, was wiederum Nachteile auf die Panzergesundheit haben kann.

Schildkröten nehmen Wasser nicht nur durch Mund und Nase auf, sondern auch über die Haut. So regulieren sie ihren Wasserhaushalt, der unter optimalen Bedingungen ein gesundes, gleichmäßiges Panzerwachstum gewährleistet.

Wichtig! Schon bei Schlüpflingen und Jungtieren ist auf eine artgerechte Haltung und Ernährung zu achten, da die Reptilien bereits in ihren ersten Lebensjahren sehr anfällig für eine Höckerbildung oder andere Deformationen sind.

Bei diesem Jungtier ist das Höckerwachstum nicht zu übersehen. © 123rf/suwatwongkham

#3 - ungünstige Haltungsbedingungen

Für ein gesundes Panzerwachstum spielt eine angemessene UV- und UVB-Bestrahlung bzw. direktes Sonnenlicht eine entscheidende Rolle. Dadurch wird die Bildung von Vitamin D3 angeregt. Das fördert wiederum die Kalziumaufnahme, welche für ein stabiles Knochengerüst und einen festen Panzer benötigt wird.

In diesem Zusammenhang sei auch gesagt, dass optimale Temperaturen sowie diverse Temperaturunterschiede, so wie sie in der freien Natur (insbesondere zwischen Tag und Nacht) vorkommen, wichtig für eine normale Entwicklung sind.

Da Schildkröten wechselwarme Tiere sind, sind sie auf eine externe Wärmezufuhr angewiesen, wodurch ein gesunder Stoffwechsel begünstigt wird.

#4 - fehlende Winterstarre

Schildkröten benötigen über die kalten Monate eine Ruhephase und halten Winterstarre. Dabei verbrauchen die gepanzerten Tiere so gut wie keine Energie, fressen und trinken nicht und wachsen demzufolge auch nicht. Schließlich kann selbst dieses langsame Wachstum zu einem glatten, gesunden Panzer beitragen.

Mehr zur Winterstarre der Reptilien gibt es hier:

Winterruhe von Schildkröten: So überwintern sie richtig.

Im Übrigen können sich auch genetische Faktoren auf eine stärkere Höckerbildung bei Schildkröten auswirken. So neigen manche Arten mehr, andere weniger zu diesen Deformationen.