Wie alt werden (Haus-) Schildkröten im Durchschnitt?

Schildkröten gibt es nicht nur seit mehr als 200 Millionen Jahren, sie gehören auch mit zu den langlebigsten Tieren. Wer sich solch ein Reptil anschaffen möchte, sollte also wissen, wie alt Schildkröten werden können. Haustier oder wildlebend - welche Schildkröten leben länger?

So reicht die Altersspanne der möglichen Lebenserwartung einer Schildkröte je nach Lebensraum, Größe und Art von etwa zehn bis 200 Jahren.

Während in freier Wildbahn lebende Schildkröten häufig eine geringere Lebenserwartung haben, können als Haustier bzw. in Gefangenschaft gehaltene Artgenossen ein weitaus höheres Alter erreichen.

Gründe für das teils biblische Alter von Schildkröten sind neben ihrem extrem langsamen Stoffwechsel auch ihre niedrige Herzfrequenz. So schlägt ihr Herz nur um die 25 Mal pro Minute, was sich entsprechend auf den Stoffwechsel auswirkt. Bei einem langsamen Stoffwechsel werden die Organe weniger abgenutzt, was wiederum einen gemächlichen Alterungsprozess begünstigt.

Andererseits sind die Reptilien durch ihren Panzer gut geschützt. Viele (Raub-) Tiere schaffen es nämlich nicht auf Anhieb, den Schildkrötenpanzer zu knacken bzw. zu zerbrechen.

Dennoch sei an dieser Stelle gesagt, dass Hausschildkröten niemals unbeaufsichtigt mit anderen Haustieren wie Hunden, Katzen oder Meerschweinchen zusammen gehalten werden dürfen. Sie könnten den Panzer anknabbern oder als Kauknochen ansehen und die Schildis damit schwer verletzen.