Sind Schildkröten Einzelgänger? Kann man sie alleine halten?

Schildkröten sind keineswegs Rudeltiere, die in großen Gemeinschaften leben, den Kontakt zueinander scheuen sie jedoch auch nicht. Kann man Schildkröten also alleine halten? Der folgende Beitrag gibt darüber Auskunft.

Im Gegensatz zu vielen anderen (Haus-) Tieren wie z. B. den Meerschweinchen oder Kaninchen müssen Schildkröten nicht zwangsläufig in der Gruppe gehalten werden. Ob man sein Tier nun also allein oder mit Artgenossen zusammen leben lässt, kann jeder Besitzer selbst entscheiden. Am Ende sollten allerdings ein paar wichtige Punkte bei der Entscheidung bedacht werden.

Möchte man mehreren Schildkröten ein Zuhause geben, sollte man darauf achten, nur gleiche Arten zusammenzuhalten. Das hat einen einfachen Grund:

Wild lebende Schildkröten besiedeln so gut wie alle Naturgebiete auf allen Kontinenten und in den Ozeanen, wobei sich die verschiedenen Arten an ihren jeweiligen Lebensraum angepasst haben. Die meisten Schildkrötenarten haben also teils völlig unterschiedliche Habitatansprüche, denen man bei der Haltung der Reptilien auch Folge leisten sollte.

Eine Vergesellschaftung mit artfremden Schildkröten ist aber auch deshalb zu unterlassen, damit keine ungewünschten Kreuzungen hervorgebracht werden.