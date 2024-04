Einzel- oder Gruppenhaltung - Darf man Meerschweinchen alleine halten?

Ist es artgerecht, ein Meerschweinchen alleine zu halten? Wie die optimale Haltung der Nager aussieht, erfährst Du jetzt bei TAG24. ► Tipps und Infos

Von Aline Neißner

Meerschweinchen leben von Natur aus in Gruppen und zeigen vor allem in der Gemeinschaft mit ihren Artgenossen die für sie charakteristischen Verhaltensmuster. Aber was ist, wenn ein Partnertier stirbt? Darf man Meerschweinchen alleine halten? Wenn nicht, muss es unbedingt ein anderes Meerschweinchen sein? Fragen wie diese beantwortet der folgende Beitrag. Weitere Infos rund um Nager und andere Kleintiere im Haustierratgeber.

Meerschweinchen sind Rudeltiere

Meerschweinchen sind sehr kommunikative Tiere. © 123rf/xxlphoto Meerschweinchen gelten als sehr soziale Tiere, die in freier Wildbahn bzw. unter natürlichen Bedingungen in der Regel in Paaren oder Gruppen zusammenleben. Daher sollten auch die als Haustiere gehaltenen Meerschweinchen nicht alleine leben müssen. Das ist sogar gesetzlich geregelt. Denn laut §2 des Tierschutzgesetzes müssen Halter und Besitzer von Tieren unter anderem für deren artgerechte Unterbringung Sorge tragen. Auch wenn dabei keine exakten Tierarten genannt werden, würde eine Einzelhaltung der sozial lebenden Meerschweinchen dieser Gesetzesgrundlage widersprechen. Man sieht es den Tieren nicht unbedingt an, aber alleine sind sie sehr einsam und langweilen sich schnell. Zudem fehlt ihnen die für Meerschweinchen so typische, nahezu ununterbrochene Kommunikation untereinander. Auch wenn der Besitzer bzw. die Besitzerin noch so sehr um sein Meerschweinchen bemüht ist und es viel beschäftigt, ist er oder sie kein angemessener Ersatz für Artgenossen.

Das Wichtigste für Schnellleser: Die Einzelhaltung von Meerschweinchen entspricht keiner artgerechten Unterbringung der Nagetiere.

Es gibt mehrere Möglichkeiten bei der Gruppenzusammenstellung. Ideal (und besonders für Anfänger geeignet) ist die Konstellation von mindestens zwei Weibchen und einem kastrierten Bock.

Die Haltung von Meerschweinchen mit artfremden Tieren wird nicht empfohlen, da sich die friedlichen Nager kaum zur Wehr setzen würden.

Wie sieht eine ideale Meerschweinchengruppe aus?

Meerschweinchen sollten mindestens als Paar, besser aber in einer Dreier- bzw. noch größeren Gruppe gehalten werden. Folgende Zusammenstellungen sind möglich.

Meerschweinchen haben ein hohes Bedürfnis nach Gesellschaft. © 123RF/slowmotiongli

1. Haremsgruppe

Hier lebt ein kastrierter Bock mit zwei oder drei Weibchen zusammen. Diese Konstellation gilt als harmonisch. Das Männchen sucht sich entweder eine "Hauptfrau" oder kümmert sich um alle Weibchen gleichermaßen, schlichtet Streitigkeiten und gibt sich als Beschützer. Die Weibchen entwickeln so etwas wie Freundschaften mit ihren gleichgeschlechtlichen Mitbewohnerinnen. Das Männchen sollte unbedingt kastriert werden, da die Weibchen sonst ständig Nachwuchs bekommen würden.

2. Größere gemischte Gruppe

Werden mehrere Böcke mit mehreren Weibchen gehalten, bedarf es neben einer umfassenden Erfahrung des Besitzers auch einer entsprechenden Gehegegröße. In dieser Zusammenstellung kann es häufig zu Rangkämpfen zwischen den Männchen kommen, wobei sie beispielsweise ihre Weibchen untereinander verteidigen. Unterlegene Böcke könnten hier stressanfälliger sein. Sie leiden meist still, fressen weniger und werden krank, was viele Laien womöglich gar nicht bemerken.



3. Kleine Gruppe mehrerer (kastrierter) Böcke

Sollen ausschließlich mehrere Männchen zusammen gehalten werden, ist hier in jedem Fall die Kastration der Tiere ratsam, da sonst Rangkämpfe und sonstige Streitereien auf der Tagesordnung stehen, die zu schlimmen Verletzungen führen können. Die Haltung einer reinen Bockgruppe ist meist sehr aufwändig und daher nur für erfahrene Meerschweinchenhalter geeignet.



4. Reine Weibchengruppe

Eine reine Weibchengruppe kann harmonisch sein, gilt unter vielen Experten jedoch als unnatürlich und wird daher oftmals nicht empfohlen. Meist übernimmt ein Weibchen den Rang eines Bocks oder sie wechseln sich ab. Es kann zu häufigen Streitereien kommen. Außerdem soll einigen Medienberichten zufolge in dieser Zusammenstellung eine höhere Anfälligkeit für Eierstockzysten auftreten.

Einzelhaltung von Meerschweinchen, wenn ein Partnertier stirbt?

Meerschweinchen sollten ihren Lebensabend nicht alleine verbringen müssen. © 123rf/roboriginal Früher oder später steht jeder Meerschweinchenbesitzer vor der Frage, was zu tun ist, wenn eines der Tiere stirbt, insbesondere dann, wenn man nur ein Pärchen gehalten hat. Kann man das verbliebene Tier alleine lassen, bis es auch irgendwann stirbt? Hier gilt die klare Empfehlung: Nein! Selbst wenn das Meerschweinchen mittlerweile alt ist, würde eine alleinige Haltung nicht seinen Bedürfnissen entsprechen und Einsamkeit und Langeweile bis zu seinem Tod bedeuten. Wer seinem Meerschweinchen einen würdevollen Lebensabend ermöglichen möchte, hat mehrere Optionen. #1 Pflegeplatz suchen: Manche Privatpersonen oder Tierheime bieten gegen einen bestimmten Beitrag Pflegeplätze an, wo das Tier unter Artgenossen leben kann. Man selbst bleibt aber der Halter und hat die Möglichkeit, sein Meerschweinchen jederzeit zu besuchen. #2 Sich mit anderen Haltern zusammenschließen: Im Bekanntenkreis oder in diversen Foren kann man sich erkundigen, wer noch ein einsames Meerschweinchen hat und sich gegebenenfalls zusammenschließen, indem beispielsweise die Tiere bei einem Halter leben, sich aber beide die Aufgaben und Kosten teilen. #3 Aufnahme eines Leihmeerschweinchens: Einige Tierheime oder Notstationen geben Meerschweinchen auf Zeit heraus. Diese können so lange bei dem alleine lebenden Tier bleiben, bis es stirbt und werden danach wieder zurückgegeben. Manchmal können die ausgeliehenen Meerschweinchen auch behalten werden. Entscheidet man sich dafür, auch zukünftig Meerschweinchen zu halten, steht es im Prinzip außer Frage, sich mindestens ein weiteres Tier wieder dazuzuholen.

Meerschweinchenhaltung mit anderen Tieren

Meerschweinchen sollten nicht mit artfremden Tieren gehalten werden. © 123RF/vvvita Grundsätzlich sollten Meerschweinchen nicht einzeln gehalten werden. Aber muss es immer ein Artgenosse sein oder vertragen sie sich auch mit anderen Tieren wie Kaninchen, Hamstern oder Katzen? Auch wenn Hunde und Katzen ein Meerschweinchen nicht unbedingt als Beute betrachten würden, können sie die größenmäßig deutlich unterlegenen Tiere alleine aufgrund ihres Spieltriebs oder Jagdinstinkts verschrecken oder ernsthaft verletzen. Sie gehören daher nicht in die Nähe der Nager. Dass Reptilien wie Echsen und Schlangen niemals im selben Raum mit Meerschweinchen gehalten werden dürfen, da sie sie als Beutetiere ansehen, sollte jedem Besitzer unbedingt klar sein. Selbst von Vergesellschaftungsversuchen mit anderen Nagern wie Hamstern, Mäusen oder Chinchillas sollte abgesehen werden. Die friedliebenden Meerschweinchen haben im Falle eines Angriffs wenig entgegenzusetzen. Häufig liest man, dass Meerschweinchen vor allem mit Kaninchen gut harmonieren. Tatsächlich kann das unter bestimmten Bedingungen auch funktionieren, stellt jedoch trotzdem keine optimale Konstellation dar. Meist leben die Tiere nur nebeneinander her, weil sie sich wortwörtlich nicht verstehen. Teilweise haben sie aber auch völlig andere Bedürfnisse und deuten bestimmte Verhaltensmuster unterschiedlich, was durchaus zu schweren Verletzungen durch Streit führen kann. Hält man Meerschweinchen und Kaninchen zusammen, muss in jedem Fall ausreichend Platz zur Verfügung stehen, sowie jedes Tier mindestens einen Artgenossen an seiner Seite haben.

Meerschweinchen aus einem Wurf harmonieren meist prima miteinander. © 123rf/skat15

Fazit: Meerschweinchen darf man nicht alleine halten