Stimmt es wirklich, dass alle Hamster nachtaktiv sind?

Das Problem, zumindest für viele Haustierbesitzer, dabei ist, dass diese aktiven Phasen in den meisten Fällen nachts bzw. in der Dämmerung morgens und abends stattfinden.

Der Biorhythmus von Hamstern ist oft evolutionsbedingt festgelegt. © 123rf/marusya1

In etlichen Foren stellen besorgte Haustierbesitzer und -besitzerinnen die Frage, ob es normal ist, wenn der geliebte Hamster tagsüber unterwegs ist. Viele User berichten daraufhin, dass ihre Tiere gern mal im Laufe des Vormittags oder in der Mittagszeit wach sind. Ganz so abwegig scheint dieses Verhalten also gar nicht zu sein.

Das untermauert auch ein Bericht von spiegel.de aus dem Jahr 2008. Demnach sollen Forscher beobachtet haben, dass die in freier Natur lebenden Goldhamsterweibchen sehr wohl tagaktiv sind, und zwar insbesondere in den frühen Morgenstunden sowie am Nachmittag bis gegen Abend. Während sie nachts und mittags nur wenig Aktivität zeigten.

Ob ein Hamster also eher am Tage oder doch lieber in der Nacht emsig umher wuselt, ist vermutlich nicht zuletzt eine individuelle Sache.