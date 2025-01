Hamster beschäftigen: So bringt man Abwechslung ins Gehege

Auch in menschlicher Obhut soll den flinken Wühlern nicht langweilig werden. Deshalb ist es ratsam, einen Hamster zu beschäftigen und ihm mehrere, möglichst artgerechte Alternativen zum Zeitvertreib anzubieten.

Hamster brauchen viel Auslauffläche. © TAG24/AN

Damit Hamster ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachkommen können, sollte ihnen genügend Auslauf und in diesem Zusammenhang auch ausreichend Fläche zur Verfügung stehen.

Dabei muss jedoch unbedingt die Sicherheit der Wühler gewahrt bleiben. Sie dürfen sich weder durch Stürze oder herunterfallende Gegenstände, noch durch zu enge Stellen zwischen dem Mobiliar oder herumliegende Stromkabel verletzen können.

Dafür eignet sich z. B. ein zusätzliches Auslaufgehege, in dem sich der Hamster frei bewegen, klettern, kleine Höhlen buddeln und neue Bereiche entdecken kann. Wenn möglich ist seine eigentliche Behausung mit dem Auslauf durch eine Rampe oder einen Tunnel verbunden, sodass sich das Tier jederzeit nach Herzenslust austoben kann.

Darf der Hamster dagegen in der Wohnung umher flitzen, sollte er nie unbeaufsichtigt bleiben. So kann man in einer gefährlichen Situation entsprechend bzw. sofort eingreifen.